Den russisk-besatte Krim-halvø kan ende med at få en afgørende rolle i krigen.

De ukrainske myndigheder har nemlig ikke lagt skjul på, at de ønsker at erobre den tilbage – og hvis det sker, så overlever den russiske præsident, Vladimir Putin, næppe.

Det fortæller forskningsleder Gudrun Persson fra Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Sverige ifølge Dagbladet til Dagens Nyheter.

Det er ikke længe siden, at de russiske styrker – og dermed også Putin – led et nederlag, da de ukrainske tropper formåede at tilbageerobre den vigtige by Kherson.

Men hvor mange flere nederlag kan Putin holde til, før han mister sin position, spørger Gudrun Persson.

»Annekteringen af ​​Krim (tilbage i 2014, red.) var meget populær i Rusland, selv i kredse, der var kritiske over for Putin. Det blev accepteret i det russiske samfund, men også i Vesten. Putin slap af sted med det. At han skulle overleve et tab af Krim politisk, er meget svært for mig at se,« siger Persson til Dagens Nyheter.

Hun fortæller videre, at hun umiddelbart kun ser, at krigen på afsluttes på én måde:

Nemlig et lederskifte i Kreml:

»Når lederen i Kreml skifter efternavn, sker der altid en ændring i den ene eller den anden retning. Men vi ved ikke, hvem der skal erstatte ham. Hvis Putin er en Lenin (tidligere sovjetisk leder Vladimir Lenin, red.), kan han (den efterfølgende leder, red.) blive en Stalin (Josef Stalin, red.). Hvis Putin er en Stalin, vil der måske være en Khrusjtjov (den tidligere sovjetiske leder Nikita Sergejevitj Khrusjtjov, red.),« siger hun.

