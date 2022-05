Den russiske præsident, Vladimir Putins, greb om magten i hjemlandet er stærkt. Meget stærkt.

Men grebet er ikke nødvendigvis ubetinget solidt – og der kan begynde at opstå revner og sprækker under ham, hvis han fejler på et helt særligt område.

Det vurderer den norske forsker Iver Neumann, der arbejder på Fridtjof Nansens Institutt, over for Dagbladet.

Årsagen er, at han mener, at Putin har gjort sig selv helt afhængig af at indtage og vinde i Donbas-området.

Her ses et billede af Vladimir Putin fra 27. april i år. Foto: SPUTNIK Vis mere Her ses et billede af Vladimir Putin fra 27. april i år. Foto: SPUTNIK

Derfor – forklarer Neumann – er det umuligt at forestille sig, at Putin vil give sig i Ukraine uden at have fået noget 'helt håndgribeligt' med sig. Og mindstemålet for Putin er ifølge Neumann sandsynligvis hele Donbas og en landbro til Krim.

Det er omvendt noget, som Ukraine vil kæmpe imod. Derfor spår den norske forsker, at det kan blive en 'brændpunkt mellem øst og vest i årevis'.

Men Putin vil ifølge Iver Neumann formentlig gøre næsten alt for at indtage Donbas. For han vil tabe meget, hvis han lægger sine våben ned nu:

»Han hænger i en tynd tråd politisk, hvis han giver sig nu. Chancen er lille for, at han holder særligt mange år, hvis han ikke formår at tage Donbas,« vurderer Neumann over for Dagbladet og tilføjer:

»Når du går ind med så høj cigarføring, så arrogant som Rusland har gjort det nu, vil man nødvendigvis kæmpe med legitimiteten, hvis man ikke vinder.«