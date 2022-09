Lyt til artiklen

Den seneste uge har ikke været god for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Faktisk har det været hans 'værste uge', siden han sendte sine tropper ind i Ukraine.

Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra den norske forsker på Fredsforskningsinstituttet Prio Pavel K. Baev over for Dagbladet.

Og det er der flere årsager til.

For ikke nok med, at de ukrainske styrker er lykkedes med at presse russerne tilbage flere steder, så har Putin også fået offentlig kritik fra både Kina og Indien.

To lande, der ellers har været blandt Putins største støtter.

»Ja, det er nok den værste uge. Han (Putin, red.) havde det ikke godt, da russerne måtte trække sig væk fra Kyiv (tilbage i april, red.). Det var også skidt, da flagskibet Moskva gik op i flammer, eller da flybasen på Krimhalvøen eksploderede. Dette er den værste uge,« siger Pavel K. Baev til det norske medie.

Ifølge forskeren har en del ændret sig for den russiske præsident denne uge.

Blandt andet kom han torsdag med en højst uventet offentlig indrømmelse af, at Kinas leder, Xi Jinping, har 'spørgsmål' og 'bekymringer' vedrørende krigen i Ukraine.

»Vi forstår dine spørgsmål og dine bekymringer i denne forbindelse, og under dagens møde vil vi naturligvis i detaljer forklare vores holdning til dette spørgsmål, selvom vi har talt om det før,« er Putin ifølge Politico citeret af det russiske nyhedsbureau TASS for at sige under et møde torsdag.

Fredag eskalerede det yderligere, da den indiske premierminister, Narendra Modi, under et tv-transmitteret topmøde i samarbejdet Shanghai Cooperation Organization (SCO) sagde – direkte til Putin – at det ikke 'var tid til krig':

»Jeg ved, at dagens æra ikke er en krigsæra, og jeg har talt med dig i telefonen om dette,« sagde Modi ifølge Reuters til Putin.

Ifølge nyhedsbureauet kneb Putin sine læber sammen, mens Modi kom med bemærkningen, hvorefter han kiggede på Modi, så ned og derefter førte en hånd op for at røre ved håret på sit baghoved.

Til Dagbladet forklarer Pavel K. Baev, at krigen i Ukraine for tiden er 'et ubehageligt emne for Putin, der forsøger at signalere, at alt går efter planen, og at alt er under kontrol:

»De militære chefer ude i marken giver ham formentlig ikke en fuldstændig rapport (om, hvordan det går, red.) Ingen ønsker at give ham dårlige nyheder. Men når man ser på desperationen blandt bloggere og andre, der normalt er meget patriotiske i Rusland, ser man, at de nu slår alarm og kræver, at der bliver gjort noget,« siger Baev.