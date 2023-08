Den norske forsker Øystein Rekdal er begejstret for den udvikling, der kan få afgørende betydning for kræftforskning.

»Det føles som et gennembrud. Det er meget inspirerende at få dokumentation for, at behandlingen har effekt,« siger han til norsk TV 2.

Navnet er 'LTX-315'.

Og der er tale om et molekyle, der ikke bare ser ud til at kunne ødelægge kræftceller – det ser tilsyneladende også ud til at kunne virke som en vaccine.

Samtidig er der helt andre vidtrækkende muligheder i den pågældende behandlingsform, der kaldes immunterapi.

»Vores teknologi kan potentielt set knække alle kræftvarianter,« siger Øystein Rekdal, der i årtier har arbejdet med molekylet.

De optimistiske udmeldinger kommer efter et mindre forsøg hos amerikanske Lytix Biopharma, hvorfra resultaterne blev lagt frem i sidste uge.

Her har seks patienter med hudkræft deltaget.

»Efter behandling med LTX-315 og efterfølgende kirurgi blev der ikke fundet kræftceller hos fire af patienterne. Hos den femte var 95 procent af kræftcellerne borte, mens der hos den sidste var 30 procent færre kræftceller,« fortæller den norske forsker Øystein Rekdal:

»Det er meget positive resultater for den type af undersøgelser.«

I praksis ser det altså ud til, at molekylet dræber kræftcellerne, og samtidig bliver immunforsvaret eksponeret og aktiveret i forhold til alle kræftceller. Også de mutationer, der efterfølgende ofte kan opstå.

Det kan betragtes som en reel vaccine for netop mutationer i forbindelse med tilbagefald, der sædvanligvis er med til at besværliggøre behandlingen.

Endnu er de kliniske studier kun i den såkaldte fase to ud af de sædvanlige fire faser.