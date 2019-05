Der kommer til at gå en del år, før der kommer en ny storserie på niveau med Game of Thrones, siger forfatter.

Natten til mandag bliver det sidste punktum sat i kampen om Jerntronen, når finaleafsnittet af serien "Game of Thrones" udkommer.

De seneste otte år har serien, der er fuld af vold, sex og magtkampe, haft en særlig og samlende effekt på dem, der har set med.

Det bliver svært at slå, vurderer Steen Beck, lektor ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet og forfatter til to bøger om serien.

- Det er jo ikke så meget, vi har til fælles længere i forhold til at læse aviser og se tv, fordi mediebilledet er blevet så sprængt og formateret.

- Men der er alligevel nogle serier og noget fiktion, der brager igennem og samler os, siger han.

Og det gør "Game of Thrones" i den grad, vurderer Steen Beck.

Ud over at være lektor er han også vært på programmet "Vinteren kommer" på Radio24syv, hvor han har beskæftiget sig med den seneste sæson.

Serien bliver sendt i 170 lande, og mange trofaste følgere har set med enten i større eller mindre grupper hjemme eller på barer rundt om i verden.

- På den måde er "Game of Thrones" gået hen og blevet vores tids "Matador", der samler.

- Det gælder ikke bare nationen, men folk fra hele verden, siger Steen Beck.

Det kan ifølge radioværten hænge sammen med, at serien nærmest kalder på at blive fortolket på grund af sine mange lag.

- Der er et overfladeniveau med noget helt elementært spændende med drager og fortællinger om personer fra forskellige generationer.

- Men den har også tematiske dybder omkring religion, magt og køn, som gør, at man får lyst til at diskutere den med andre.

- Derfor er den enormt egnet til, at man kan sidde sammen med andre og nørde løs omkring det, siger han.

Skaberne har også haft et usædvanligt råderum til at sætte scenen. Med et budget på 15 millioner dollar - over 100 millioner kroner - per afsnit er det den dyreste serie nogensinde.

- Jeg tror, der kommer til at gå en hel del år, før vi får en ny storserie på det niveau, siger Steen Beck.

Finaleafsnittet har været tilgængeligt i Danmark siden klokken 03.00 natten til mandag.

/ritzau/