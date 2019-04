Marine Le Pens partis tilslutning til nationalkonservativ gruppe i EU booster alliance, hvor DF også er med.

Mens Dansk Folkeparti og resten af den nye nationalkonservative alliance i EU kan glæde sig over, at Frankrigs Marine Le Pen og hendes parti har tilsluttet sig alliancen, vokser bekymringen hos de midtersøgende EU-konstruktive partier i EU.

Marine Le Pen og hendes franske oppositionsparti, det nationalkonservative National Samling, har en klar holdning til Rusland. Vladimir Putin har tidligere doneret kampagnepenge til partiet.

Det fortæller Marlene Wind, der er professor ved Københavns Universitet. Og netop forbindelsen til Rusland bekymrer andre partier.

- Man kan godt blive bekymret over, hvor pengene til deres kampagner kommer fra. Men også disinformation og fake news. Er det noget, de spreder og vil bidrage til? Det er en reel bekymring, siger Marlene Wind.

Alliancen er døbt Europæisk Alliance for Folk og Nationer (EAPN) og er fælles om EU-skepsis samt en kritisk holdning til indvandring. Men heller ikke meget mere end det, fortæller Marlene Wind.

Hun stiller spørgsmålstegn ved samarbejdet i gruppen og fortæller, at partierne trods deres kritiske syn på indvandring er uenige om, hvad der skal gøres ved udfordringen.

Ifølge Marlene Wind er formålet med gruppen ikke nødvendigvis at skabe reel politik.

- Det handler om slagord og overskrifter, mere end det handler om substantiel politik, siger professoren.

- De har til formål at virke som en samlet gruppe udadtil og signalere, at alle de, der har en diffus utilfredshed med det europæiske projekt, kan stemme på dem uden at vide, hvad der kommer ud af det ud over mindre Europa og mere nationalstat, siger hun.

Hun fortæller også, at gruppen med Le Pen på holdet får et boost, da Le Pen er en markant figur, og hun står stærkt i meningsmålingerne. Men ifølge professoren er der ikke meget konkret politik afklaret i gruppen.

Alliancen er grundlagt af Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, og består foruden hans eget parti, Lega, af blandt andet Dansk Folkeparti.

Også det tyske AfD, Frihedspartiet (FPÖ) i Østrig, finske De Sande Finner, Vlaams Belang fra Belgien samt Estlands Konservative Folkeparti (Ekre) er medlemmer.

/ritzau/