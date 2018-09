Lederne fra Nord- og Sydkorea mødes i Pyongyang, og der er håb om et positivt udfald, mener forsker.

København. Når Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i disse dage mødes i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, er forhandlingerne mellem de to lande mere realistiske, end de tidligere har været.

Det vurderer Geir Helgesen, der er direktør for Nordisk Institut for Asienstudier (Nias) under Københavns Universitet.

Han hæfter sig ved, at mange af de ting, der er blevet vendt på mødet mellem de to statsledere, blandt andet at lukke atombaser, ikke er nye tiltag. Og det er positivt.

- For første gang har man en plan, som er konkret, og som man faktisk gennemfører. Det er nyt, og det giver forhåbninger om, at det kan udvikle sig positivt, siger Geir Helgesen.

Han forklarer, at tidligere møder mellem landene har været præget af store visioner uden en klar plan for, hvordan visionerne skulle realiseres.

På topmødet er der luftet planer om at forbinde de to landes jernbaner og etablere huse, hvor familier fra Nord- og Sydkorea kan mødes.

Målet på langt sigt er en genforening af Korea, forklarer Helgesen, og begge ledere har en ambition om at åbne mere for omverden.

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem Nordkorea og USA har udviklet sig under topmødet.

USA's præsident, Donald Trump, mødtes tidligere på året med Kim Jong-un, og Trump har på Twitter kaldt udmeldingerne fra Pyongyang for "meget spændende".

Ifølge Geir Helgesen er problemet mellem USA og Nordkorea, at de har forskellige syn på, hvem der bør rykke sig næste gang.

- Trump stiller meget fundamentale og præcise krav til Nordkorea, siger han.

Trumps krav er ifølge Helgesen, at Nordkorea skal nedruste, inden USA vil deltage i nye forhandlinger.

- Kim siger: Det tør vi ikke. Vi har set, hvordan det gik i Irak og Libyen, det er ikke en vej, vi ønsker at gå. Nu har vi vist, at vi kan og vil, nu må USA gøre det samme, fortæller Helgesen.

Geir Helgesen forklarer, at Sydkoreas præsident får en stor opgave under sit næste besøg i Washington, når han skal informere om, hvad der skete på mødet i Pyongyang.

/ritzau/