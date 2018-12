Det er endnu uvist, om terrorgruppen Islamisk Stat står bag de bestialske drab på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland, men noget kunne tyde på det, fortæller forsker i islamisme ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Rasmus Boserup:

»Både måden, kvinderne angiveligt er blevet henrettet på, og dét faktum, at drabene tilsyneladende er blevet filmet, er metoder, Islamisk Stat er kendt for,« siger Rasmus Boserup.

Han forklarer, at gerningsmændene ikke nødvendigvis er tilknyttet Islamisk Stat, men måske er inspireret af terrorgruppens brutale drabsmetoder:

»Islamisk Stat har tidligere delt videoer på internettet, hvor de henretter og torturerer folk. Det så vi blandt andet, da amerikaneren James Foley blev halshugget for åbent kamera i 2014.«

Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h) Vis mere Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h)

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland havde tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab, og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har oplyst, at der på internettet cirkulerer en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

Rasmus Boserup forklarer, at hvis det viser sig, at Islamisk Stat står bag drabene, så bekræfter det den terrorstrategi, mange mellemøsteksperter har forudset for gruppen:

»Eksperter har forventet, at nedkæmpningen af Islamisk Stat i Syrien og Irak ville have den effekt, at volden blev spredt ud. I stedet for én krig, ville det blive brutal vold i små mængder, når folk er tilbage i deres hjemland. Ud fra den teori er drabene på de to uskyldige kvinder en plausibel hypotese.«

Den marokkanske ambassade i Danmark bekræfter over for B.T., at fire mænd er blevet anholdt i forbindelse med sagen, og at den første person, som blev anholdt mandag, har bånd til en ekstremistisk gruppe.

Islamisk Stat i Marokko - Marokko er et af de få lande i Mellemøsten, som næsten har undgået angreb fra Islamisk Stat - Siden 2011 har terrororganisationen ikke haft deciderede angreb i Marokko - Dette kan blandt andet skyldes, at marokkanske myndigheder har været ekstremt fokuserede på islamiske terrorgrupper, og har været gode til at optrevle terrorceller. - Men det betyder ikke, at der ikke findes marrokanere som sympatiserer med Islamisk Stat. Omkring 1.500 marrokanske borgere vurderes at have kæmpet i Syrien eller Libyen. - Marrokanske borgere har også været aktive i europæiske terrorceller. Det var blandt andre en 25-årig mand af marokkansk oprindelse som stod bag terrorangrebet i Paris i november 2015. Kilde: Rasmus Boserup, forsker i islamisme ved DIIS

Desuden forklarer Rasmus Boserup, at de marokkanske myndigheder ikke ville sige, at de efterforsker drabene som terror med en mulig relation til Islamisk Stat, hvis det ikke var aktuelt:

»Når marokkanerne siger, at de efterforsker det som et terrorangreb, så er der nok noget om det. De vil jo helst undgå at skabe negativ opmærksomhed om landet,« siger Rasmus Boserup.

Det er som sagt endnu uvist, om drabene er relateret til ekstremistisk terror. Boserup fortæller, at der også kan være mange andre agendaer bag:

“Det kan være tilfældige psykopater, det kan være en lokal celle, eller folk som sympatiserer med IS, men det kan også være relateret til det store FN-møde som foregik i Marrakech i denne uge.”