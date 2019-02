USA vil trække sig fra 32 år gammel våbenaftale. Det behøver ikke være dårligt nyt, vurderer seniorforsker.

Hvis USA trækker sig fra våbenaftalen - INF-traktaten - skal man ikke gøre situationen værre, end den er.

Det mener Hans Mouritzen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studie (Diis).

Han bekymrer sig ikke over den amerikanske melding om at forlade våbenaftalen med Rusland.

- Det kan være et positivt tegn, fordi det kan være en vej til en moderniseret traktat, hvor Kina måske også er med, siger han.

INF-aftalen - "Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty" - blev indgået mellem USA og Sovjetunionen i december 1987. Den var med til at sikre, at de to stormagter nedrustede under den kolde krig.

Aftalen medførte, at landene tilintetgjorde en lang række mellemdistanceraketter. Det tæller både atomare og konventionelle ballistiske missiler samt krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har varslet, at USA formelt trækker sig fra traktaten lørdag.

Flere analytikere frygter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en tilbagetrækning fra traktaten kan føre til et nyt våbenkapløb mellem landene.

