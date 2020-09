Forgiftning af Putins politiske modstander er ikke noget nyt, og det vil ikke få de store konsekvenser.

Steffen Seibert, talsmand for den tyske regering, oplyste onsdag, at det er ubestrideligt, at lederen af den russiske opposition, Aleksej Navalnyj, blev forgiftet med nervegiften Novochok.

En gift som før har været forbundet med toppen af det russiske politiske system.

Men hvad der måtte komme af kritik af den russiske præsident, Vladimir Putin, i kølvandet på forgiftningen af hans politiske modstander vil prelle af på den russiske regering.

Det er vurderingen fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Flemming Splidsboel Hansen.

- Det er da træls med internationale ledere, der ringer til Putin og skælder ud, men realistisk får det ikke den store betydning for toppen af det russiske politiske system, siger han.

/ritzau/