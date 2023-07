I 2014 gjorde forskere et vildt fund tæt på byen Paintern i Tyskland, da de fandt fossiler af en skildpadde – der kaldes for Solnhofia parsonsi – der kan dateres tilbage til Jurassic tiden.

Men den 26 juli i år kunne forskere i tidsskriftet PLOS One så rapportere, at de fossiler, der blev fundet som en del af et større skelet af en havskildpadde, faktisk var mindre end nutidens havskildpadder.

Udover størrelsen på fossilerne kunne forskere også rapportere, at de kortere finner pegede på, at havskildpadden svømmede i vand tættere på kyster fremfor åbent hav.

Det skriver CNN.

Havskildpadden, der for knap 150 millioner år siden svømmede i havet bliver af Felix Augustin, ledende forsker i projektet, kaldt for det 'bedst bevaret af denne type'.

»Det er den første, hvor der bevaret et helt kranie, skjold og alle fire lemmer,« siger han til CNN.

Ifølge undersøgelsen blev havskildpadden fundet i et område, der er kendt for at have mange fossiler fra Jurassic-tiden.

Området indeholder nemlig også fossiler fra fisk, krokodiller og sågar gigantiske havdyr.