Der er stort potentiale for konflikt i regering, som ventes klar snart i Italien, vurderer seniorforsker.

København/Rom. Den kommende regering i Italien med Femstjernebevægelsen og Ligaen vil få mange konflikter, spår Gert Sørensen, som er seniorforsker ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

- På mange måder er det en lidt umage regering. Partierne har forskellige interesser, og det fremgår af programskitsen, der stikker i alle retninger.

- Det bliver en centrumhøjreregering, måske med understregning af højre. Det ligger i kortene, siger han.

Derfor kommer den netop godkendte premierminister, Giuseppe Conte, også på en svær opgave, når han skal samle partierne og skabe enighed i regeringen, vurderer Gert Sørensen.

Han finder det især opsigtsvækkende, at Conte er kommet ind sent i processen og dermed ikke har været med til at udarbejde regeringens programpunkter.

- Er han en stråmand, og hvor stort et råderum har han til at tvinge sine ønsker igennem? Det er lidt uklart. Vi ved ikke, om han bliver en stikirenddreng for de to partiledere, siger han.

Giuseppe Conte er juraprofessor og har ingen politisk erfaring. Han har dog takket ja til opgaven som premierminister.

Det næste afgørende skridt bliver ifølge Gert Sørensen fordelingen af ministerposter. Det fortæller, hvilken retning regeringen går både nationalt og i forhold til EU.

Når det kommer til spørgsmål om migration, er partierne forholdsvist enige.

Men derudover er der ikke mange områder, hvor protestpartiet Femstjernebevægelsen og højrefløjspartiet Ligaen deler synspunkter, siger han.

- Spørgsmålet er, om regeringen overhovedet er bæredygtig. Konfliktpotentialet er meget stort, og jeg tvivler på, at den kommer til at sidde i alle fem år, siger han.

Ifølge Gert Sørensen bliver regeringen dannet, får lavet en finanslov og eventuelt en ny valglov. Han tror dog, at italienerne skal forberede sig på et nyt valg til næste forår.

Der har været over 60 regeringer i Italien siden Anden Verdenskrig.

/ritzau/