Seniorforsker Lars Erslev Andersen undrer sig over, hvis iranske styrker har startet nattens missiludveksling.

København. Det vil undre seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Lars Erslev Andersen, hvis det er iranske styrker i Syrien, der begyndte den store missiludveksling natten til torsdag.

Israelsk militær oplyste natten til torsdag, at iranske styrker i Syrien affyrede 20 missiler mod militære installationer i Golanhøjderne. Israel svarede igen med "dusinvis" af missilangreb mod iranske mål i Syrien, udtaler landets forsvarsminister.

- Iran har ikke nogen interesse i at starte en militær konflikt med Israel nu. Derfor venter vi også på at få bekræftet, at det er iranske styrker, der har startet konflikten i nat.

- Det virker ikke oplagt, siger Lars Erslev Andersen.

Under den syriske borgerkrig har Iran støttet Syriens præsident Bashar al-Assad. Det har ført til, at Iran har fået en markant militær tilstedeværelse i Syrien.

Den tilstedeværelse har Iran længe søgt, og derfor har Iran umiddelbart ingen interesse i at sætte den på spil ved at komme i reel militær konflikt med Israel.

- Jeg tror, Iran har opnået en del af sine mål i Syrien. Det tror jeg ikke, de har lyst til at sætte over styr. Omvendt har Israel en stor interesse i at svække Iran i Syrien, siger Lars Erslev Andersen.

Derfor er der ifølge forskeren også en betydelig risiko for, at konflikten bliver optrappet.

Israel føler sig presset af den iranske tilstedeværelse i Syrien, og af at den Iran-venlige bevægelse Hizbollah står stærkt i Libanon.

Lars Erslev Andersen mener, at nattens eskalering delvist er udløst af, at USA's præsident Donald Trump er trådt ud af atomaftalen med Iran.

- Donald Trump kom med en række bemærkninger om, at det også handlede om Irans tilstedeværelse i Syrien og støtte til Hizbollah.

- Den udtalelse kan langt hen ad vejen forstås som en 100 procent støtte til Israel om at ramme mål i Syrien og Libanon, siger Lars Erslev Andersen.

/ritzau/