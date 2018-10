Det er langt fra slut, siger forsker i catalansk uafhængighed på årsdag for opløsning af regionalregering.

Barcelona. Det er et år siden, at Spanien valgte at afsætte Cataloniens regionalregering, der erklærede sig uafhængig af landet. Men konflikten er langt fra overstået.

Det vurderer Mark Hau, der er ph.d.-stipendiat på Europastudier ved Aarhus Universitet. Han forsker i den catalanske uafhængighedsbevægelse.

Der sidder stadig ni catalanske politikere og to ngo-ledere fængslet i Spanien, og det volder store problemer for Spaniens premierminister, Pedro Sanchez.

- Sanchez er valgt ind med støtte fra de catalanske uafhængighedspartier og skal også forhandle sine budgetter med dem, siger Mark Hau.

- Det giver selvfølgelig nogle gnidninger, når partiformændene enten sidder i fængsel eller er i eksil, som den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont.

I september sidste år vedtog Cataloniens parlament en lovpakke, der banede vej for en folkeafstemning om løsrivelse.

Det er den folkeafstemning, der ligger til grund for den nuværende spanske regerings hovedpine.

For det er yderst usædvanligt, at regeringer i Europa er afhængige af kilder, hvor nogle af dem sidder fængsel, påpeger forskeren.

Han går så langt som at kalde det en klar tabersag for Sanchez, der overtog embedet efter sin konservative forgænger, Mariano Rajoy.

- Han (Sanchez, red.) vil gerne komme til en eller anden form for aftale med Catalonien og have de her fanger, der er indsat af hans forgænger, ud.

Fangerne er fængslet for oprør og tilskyndelse til oprør, men ifølge Mark Hau mener flere aktører som Amnesty International, at det er politiske fanger.

Regeringslederen har et ønske om at de løslades, men han kan ikke påvirke det. I så fald vil han anerkende, at det er politisk motiveret, påpeger forskeren.

- Det gør, at han hverken kan lade dem blive, for så kan han ikke få en god aftale med Catalonien. Han kan heller ikke få dem ud, for så har han gået ind og politiseret domstolene eller anerkendt, at de allerede var politiserede.

Det er en tabersag på alle områder, lyder vurderingen.

- Det er en tabersag for Sanchez politisk internt i Spanien, og det er en tabersag i forhold til at få en aftale igennem med Catalonien, siger Mark Hau.

Rajoy udskrev også valg i Catalonien 27. oktober 2017.

/ritzau/