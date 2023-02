Lyt til artiklen

Den berygtede leder af den private lejehær Wagner-gruppen er muligvis gået lidt for langt.

I hvert fald har de russiske medier valgt ikke at bringe de voldsomme beskyldninger, han har rettet mod toppen af det russiske forsvar om 'forræderi'.

Det fortæller Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), til DR.

Tirsdag kom det frem, at Jevgenij Prigozjin – som er grundlægger og leder af Wagner-gruppen – blandt andet beskyldte Rusland for ikke at levere ammunition:

Her ses Jevgenij Prigozjin, der står bag 'Wagner-gruppen', sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin, der står bag 'Wagner-gruppen', sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin

»Der er direkte modstand (mod at bevæbne Wagner-krigere, red.). Det kan sidestilles med højforræderi,« lød det ifølge Reuters fra den russiske oligark i en talebesked på Telegram.

Ifølge lederen af Wagner-gruppen havde højtstående embedsmænd i Rusland desuden afvist en forespørgsel fra gruppen om særligt graveudstyr til at grave skyttegrave:

»Hærchefen og forsvarsministeren (Valerij Gerasimov og Sergej Sjojgu, red.) giver ordrer til højre og venstre. Ikke bare om ikke at give Wagner-gruppen ammunition, men også med ikke at hjælpe med lufttransport,« lød det videre fra Prigozjin, som tidligere har angrebet og kritiseret det russiske forsvar og forsvarsministerium for ikke at håndtere 'den særlige militæroperation' i Ukraine godt nok.

Til DR beskriver Flemming Splidsboel de nye udtalelser fra Prigozjin som en tilspidsning af den kritik, den berygtede russer tidligere er kommet med:

Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2011. Foto: POOL New Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i 2011. Foto: POOL New

»Jeg erindrer ikke, at han har udtalt så sig skarpt. Han er kommet med kritik gennem noget tid, men jeg husker ikke, at der er kommet noget i den her karakter,« siger seniorforskeren.

Han forklarer videre, at de russiske medier ikke har bragt Prigozjins beskyldninger – muligvis fordi nogle af dem er usikre på, om de må.

Der har længe været meldinger om en magtkamp og konflikt mellem Prigozjin, som tidligere har været kendt som 'Putins kok', og forsvarsministeren, Sergej Sjojgu.

Længe så Prigozjin ud til at være en del af inderkredsen omkring den russiske præsident, Vladimir Putin, særligt på grund af de mange lejesoldater, han rådede over og som støtter de russiske styrker i krigen i Ukraine.

Men på det seneste har flere iagttagere vurderet, at Putin er blevet nervøs for Wagner-lederens stigende magt – ikke mindst efter, at rygter om, at Prigozjin sammen med Tjetjeniens diktator, Ramzan Kadyrov, skulle have forsøgt at orkestrere et hemmeligt kup mod forsvarsminister Sergej Sjojgu, som er Vladimir Putins betroede ven og allierede gennem flere år.

