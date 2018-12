Seniorforsker fra KU mener, at Macrons renommé har lidt et kæmpe nederlag i og uden for Frankrig.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har i den grad tabt ansigt, efter at hans regering foreløbig har valgt at droppe en meget upopulær afgift.

Det mener seniorforsker ved Københavns Universitet og Frankrig-kender Henrik Prebensen.

- Det er et kæmpe nederlag for Macron. Han fremstår som en forpjusket fugl, og jeg ved ikke, hvordan han kan komme op igen, siger han.

Planerne om at gøre benzin, olie, diesel og el dyrere har ført til voldsomme protester over store dele af Frankrig. Demonstrationerne, der begyndte den 17. november, var i første omgang rettet mod energiafgifterne.

Men efterhånden har vreden også rettet sig mod stigende leveomkostninger og er blevet et symbol på udbredt utilfredshed med Macrons økonomiske reformer.

Henrik Prebensen mener ikke, at Macron i første omgang behøver at frygte for sit embede.

- I første omgang er der "bare" tale om hans renommé, der er tabt fuldstændig på gulvet. Det er jo ikke bare i Frankrig, at han har lidt et stort nederlag, men også internationalt.

- Han fremstod ung og initiativrig, men det er væk nu, siger seniorforskeren.

I alt fire personer har mistet livet i de voldsomme uroligheder.

Flere iagttagere har frygtet, at urolighederne ville fortsætte i weekenden. Og sågar eskalere.

- Jeg har faktisk frygtet, at det ville komme til så mange flere problemer i weekenden, at det ville have været nødvendigt at indsætte militæret.

- Hvis præsidentpalæet var kommet under folkestorm - og det, tror jeg, var sandsynligt - havde vi været ude i en slags situation, hvor han er i fare.

De seneste dage har Macron da også holdt lav profil.

- Han er nærmest gået i flyverskjul. Nogle mener, at det ikke holder, og at han skal stå forrest. Men det ser ud til, at lige meget hvad han gør, bliver tingene værre, siger Henrik Prebensen.

/ritzau/