En ekstremt sjælden fisk er skyllet op på en strand på den anden side af jorden i forhold til, hvor den rigtig lever og hører til.

Den over to meter lange fisk skyllede op i det sydlige Californien i USA.

Forskere troede først, det var en almindelig art af en klumpfisk.

Men da billeder af fisken blev lagt op på en naturhjemmeside, kom der andre ekspertudsagn.

Og det, de fandt ud af, overraskede forskere fra Californien og helt til Australien og New Zealand.

Det viste sig nemlig at være en art, der aldrig før var blevet set i Nordamerika.

En såkaldt narreklumpfisk.

Marineforsker Marianne Nyegaard er hende, der opdagede arten i 2017, og da hun så de nye billeder fra Santa Barbara i Californien, var hun ikke i tvivl om, at det var en narreklumpfisk.

»Jeg kunne ikke tro det. Jeg faldt næsten ned af min stol,« siger hun.

Hun brugte adskillige år på at spore sig frem til fisken, før hun fandt frem til den og gav den navnet narreklumpfisk og på engelsk 'hoodwinker sunfish'.

De steder, fisken er blevet set før nu, har været i Australien, New Zealand, Sydarika og Chile, hvor den lever i tempereret vand.

Og derfor er Marianne Nyegaard også mildest talt chokeret over, at den dukker op i Californien, for det betyder, den har krydset ækvator.

Og hun undrer sig over, hvad der har fået den til at gøre netop det.