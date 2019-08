Ifølge flere medier skal Hamza bin Laden være død. Det er dog ikke officielt bekræftet fra Al Qaeda.

Det er ikke meget, som man med sikkerhed kan sige om Hamza bin Laden, der er søn af Osama bin Laden.

Otte år efter farens død meldes Hamza bin Laden død i flere medier, som citerer unavngivne amerikanske embedsmænd. Hans død er dog ikke bekræftet officielt fra Det Hvide Hus.

Præcis hvilken rolle Osama bin Ladens søn, Hamza, har haft i den militante bevægelse Al Qaeda, er svært at sige.

- Der er ikke mange, der ved det. De gør den amerikanske efterretningstjeneste officielt heller ikke. Den ved ikke engang, hvor gammel han er, siger seniorforsker Lars Erslev Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier.

Forskeren fortæller dog, at der er flere år har været meldinger om, at Hamza bin Laden skulle have en lederrolle i toppen af Al Qaeda.

- Han har jo også været på banen efter sin fars død med en serie af statements på en Al Qaeda-platform, og det gør man kun, hvis man har adgang til det og toppen.

- Men om han er eller var den, der var udset til at skulle overtage fra Ayman al-Zawahiri (nuværende leder af Al Qaeda, red.), når han ikke er der mere, det er jo stadigvæk lidt spekulation.

- Man ved heller ikke helt præcist, hvor han har været. Man ved dog, at han har været tilbageholdt i Iran, og det er der også en del andre Al Qaeda-folk, der har været, siger Lars Erslev Andersen.

Det er blandt andet New York Times, som beretter om Hamza bin Ladens død. Avisen citerer to unavngivne embedsmænd. Ifølge mediet skal USA have spillet en rolle i hans død, men det står ikke klart hvilken.

Mediet beretter dog, at han skal være dræbt i løbet af de første to år af Donald Trumps tid som præsident. Og det skal være sket, før USA's regering i februar udlovede en dusør på en million dollar for viden om hans tilholdssted.

