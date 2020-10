Søndag har Storbritannien registreret knap 23.000 nye smittetilfælde, hvilket er knap 10.000 flere end lørdag.

Storbritannien har søndag passeret over en halv million smittede med coronavirus.

Det viser tal fra sundhedsmyndighederne i Storbritannien, der er den nation i Europa, der i øjeblikket er hårdest ramt af coronapandemien.

Det seneste døgn har Storbritannien registreret knap 23.000 nye smittetilfælde, hvilket er knap 10.000 flere end lørdagens smittetal.

Sundhedsmyndighederne forklarer, at en teknisk fejl er årsag til den store stigning.

På sundhedsmyndighedernes hjemmeside står der, at der er blevet opdaget et problem med den automatiske opdatering af statistikkerne fredag, som søndag er blevet løst.

I alt er 15.841 coronatilfælde fra perioden 25. september til 2. oktober føjet til statistikken søndag.

Siden pandemiens begyndelsen er 502.978 tilfælde blevet bekræftet, og mere end 42.000 coronapatienter har mistet livet i Storbritannien.

I et interview med BBC søndag sagde premierminister Boris Johnson, at landet står over for en "meget hård vinter" i kampen mod coronavirusset, men at der er håb om, at situationen kan blive bedre til jul.

I mellemtiden er de britiske sundhedsmyndigheder i færd med at udvikle et vaccineprogram, der har til formål at prioritere ældre og arbejdstagere, der er i risiko for coronasmitte.

- Der vil ikke være nogen vacciner til personer under 18 år, siger talsmand for vaccineprogrammet Kate Bingham til Financial Times.

- Det er en vaccine, der kun er beregnet til voksne og mennesker over 50 år med fokus på sundheds- og plejehjemspersonale og udsatte.

Den britiske regering har allerede forudbestilt titusindvis af vaccinedoser fra forskellige medicinalvirksomheder.

Ni kandidater til en vaccine er i øjeblikket i de afsluttende faser af de kliniske forsøg. Det vides ikke, hvornår en vaccine vil kunne blive bredt rullet ud.

/ritzau/AFP