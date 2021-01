»Skuffende.« »Respektløst.« »Fælt.« »En joke.«

Den seneste udgave af det internationale mode- og livsstilsmagasin Vogue har den kommende amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, på forsiden. Men langt fra alle mener, at billedet af hende er godt. Eller værdigt.

Faktisk flyder det i kommentarfeltet på Vogues Instagramside – hvor magasinet har delt billedet, der bliver bragt på forsiden af februarudgaven – over med kritiske kommentarer:

»Det ligner et billede, jeg kunne have taget i 9. klasse. Det er forfærdeligt,« skriver en bruger om billedet, hvor den 56-årige politiker – der bliver den første kvindelige vicepræsident i landet – poserer iført en sort jakke, hvid bluse, sorte bukser og sorte Converse-sneakers, mens hun smilende kigger ind i kameraet.

»Jeg elsker, at hun er på forsiden, men hvorfor dette billede? I kunne have gjort det så meget bedre,« skriver en anden bruger, mens en tredje skriver:

»For den første kvindelige vicepræsident i USA havde jeg forventet mere af forsiden på Vogue.«

Flere langer kraftigt ud efter magasinet og dets chefredaktør, Anna Wintour:

»Dette er ikke det billede, man vælger for den første kvindelige vicepræsident. Stort fejlskud. Vær søde at printe en ny og giv Harris den forside, hun fortjener,« lyder det fra en bruger, mens en anden skriver:

»Anna Wintour! Sikke en joke! Er det virkelig den forside, hun valgte?«

Fotografen, der har taget billedet, er Tyler Mitchell, og til CNN udtaler Vogue i en skriftlig kommentar, at man er vild med billedet:

»(Vogue) elskede billederne, som Tyler Mitchell skød, og følte, at det mere uformelle billede indfangede kommende vicepræsident Harris' autentiske, tilgængelige natur – hvilket vi føler er et af kendetegnene ved Biden/Harris-administrationen,« lyder det med henvisning til, at Kamala Harris bliver vicepræsident under kommende præsident Joe Biden.

På Instagram har Vogue valgt også at dele et andet forsidebillede, der kun udgives digitalt, af Kamala Harris. På det billede står hun iført et lyseblåt jakkesæt foran en gylden baggrund.

I kommentarsporet under billedet er det siden strømmet ind med kommentarer fra bruger, der ønsker, at man bruger det billede som forsidebilledet på det trykte magasin i stedet:

»Meget bedre,« lyder det fra en bruger.

»Gør det her til forsiden. Fantastisk,« skriver en anden.

»Det her, det er et forsidebillede,« skriver en tredje, som har tilføjet en emoji med hjerter i øjnene.