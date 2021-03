Neera Tanden er alligevel ikke i spil som budgetdirektør i Joe Bidens administration efter Twitter-opslag.

Præsident Joe Biden har trukket nomineringen tilbage af Neera Tanden som USA's budgetdirektør.

Det melder Det Hvide Hus i en erklæring natten til onsdag dansk tid.

- Jeg har accepteret Neera Tandens anmodning om at trække sig fra nomineringen som leder af Ledelses- og Budgetkontoret, udtaler Joe Biden i erklæringen.

Biden siger, at han forsøger at finde en anden rolle til hende i administrationen.

- Jeg har den største respekt for hendes resultater, erfaringer og rådgivning, og jeg ser frem til, at hun kommer til at fungere i en rolle i min administration, udtaler Biden.

Meldingen om tilbagetrækningen af nomineringen kommer, efter at Neera Tanden er kommet i modvind for at have delt en række kontroversielle opslag på Twitter.

Tanden er den første af Bidens nominerede til topposter i administrationen, der trækker sig.

Mange republikanere og mindst en demokratisk senator havde på forhånd afvist at godkende Tandens kandidatur.

De kritiserede Tandens tidligere kommentarer, hvor hun blandt andet havde udtrykt sig meget nedsættende om Mitch McConnell, der er mindretalsleder for Republikanerne i Senatet.

Hun har både kaldt ham "Moskva-Mitch" og "Voldemort" (skurken i Harry Potter) på Twitter og sagt om en senator fra Texas, at "vampyrer har mere hjerte".

- Det har været en stor ære at blive overvejet til denne post og at være blevet vist den tillid, skriver Tanden i et brev til præsidenten.

Beslutningen om at trække Tandens nominering tilbage afspejler det spinkle flertal, som Demokraterne har i Senatet.

Med Senatet delt 50-50 kunne vicepræsident Kamala Harris have givet den afgørende stemme til Tandens favør.

Men det var ikke en mulighed, efter at den demokratiske senator Joe Manchin sagde, at han ikke ville stemme for at godkende budgetdirektøren.

/ritzau/dpa