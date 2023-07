Af sikkerhedsmæssige årsager afviser man at fortælle, hvor den formodede seriemorder Rex Heuermann sidder fængslet.

Og det er ikke den eneste foranstaltning, der er taget i sagen om den 59-årige arkitekt.

I det foreløbigt ukendte fængsel bliver han nemlig nøje overvåget. Han er således under såkaldt suicide watch, hvor man holder øje med, at han ikke forsøger at tage livet af sig selv.

Det skriver Patch, der har talt med talsperson for politiafdelingen i Suffolk Victoria DiStefano.

»Han er ved at blive evalueret af amtets psykiatriske personale, som normalt træffer beslutningen om at sætte en indsat på selvmordsovervågning,« siger hun.

Den 59-årige Rex Heuermann nægter sig skyldig i de sigtelser, som i sidste uge blev rejst mod ham.

Mere konkret mener politiet, at han står bag drabene på 22-årige Megan Waterman, 24-årige Melissa Barthelemy og 27-årige Amber Costello, hvis lig alle blev fundet på Gilgo Beach i New York-bydelen Long Island i slutningen af 2010.

25-årige Maureen Brainard-Barnes' jordiske rester blev fundet samme sted i samme periode. Og Rex Heuermann er da også hovedmistænkt i den sag, selvom han formelt ikke er sigtet.

Rex Heuermann nægter sig skyldig. Foto: Suffolk County Court/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rex Heuermann nægter sig skyldig. Foto: Suffolk County Court/Reuters/Ritzau Scanpix

Til Newsday fortæller hans forsvarer, Michael Brown, at han »fastholder sin uskyld«.

»Der er intet ved Heuermann, som giver anledning til at tro, at han er involveret i disse forbrydelser.«

»Og mens myndighederne har besluttet at fokusere på ham på trods af mere betydningsfulde og stærkere spor, ser vi frem til at forsvare ham i en retssal foran en retfærdig og upartisk jury.«

Rex Heuermann, der er gift og har to børn, blev anholdt på sit Manhatten-kontor torsdag i sidste uge. Det skete efter længere tids efterforskning af hans person i relation til de over et årti gamle uopklarede drab.

Det er blandt andet dna, teledata og kontooplysninger, der ifølge politiet knytter ham til sagerne.

