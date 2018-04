Den 40-årige mand er blevet udleveret til Den Internationale Straffedomstol mistænkt for krigsforbrydelser.

Haag. En formodet jihadist fra det vestafrikanske land Mali blev lørdag anholdt og udleveret til Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Han står over for anklager om ødelæggelser af byen Timbuktu i Mali og sexslaveri, oplyser den internationale domstol.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud blev anholdt af de maliske myndigheder. Lørdag meddeler domstolen i Haag, at han er ankommet til domstolens detentionscenter i Holland.

Den 40-årige mistænkte jihadist mødes med anklager om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden samt ødelæggelser af monumenter i Timbuktu i 2012 og 2013. Desuden mistænkes han for voldtægt og tvungen ægteskab.

Anholdelsen skete, fire dage efter at domstolen havde udsendt en international arrestordre på den 40-årige.

Al Hassan er den anden islamistiske ekstremist, som står over for en retssag ved ICC for ødelæggelserne i Timbuktu.

I 2016 blev en anden malier, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, idømt ni års fængsel, efter at han erkendte sig skyldig i ødelæggelserne.

Al Hassan anklages foruden ødelæggelserne for forfølgelse på grund af både religion og køn samt voldtægt og sexslaveri, som blev begået i sammenhæng med tvungne ægteskaber.

Desuden anklages han for tortur og andre umenneskelige gerninger, lyder det i en meddelelse fra domstolen i Haag.

Timbuktu har været på Unescos liste over verdensarv siden 1988, men for år tilbage ødelagde islamister flere af byens gravtempler fra det 15. og 16. århundrede. Også en moské fra det 15. århundrede blev angrebet.

Unesco har siden rekonstrueret de templer, som blev ødelagt i den maliske by, som blev grundlagt mellem det 11. og 12. århundrede.

