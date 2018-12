To gange har fransk politi forsøgt at fange den mand, man mistænker for at have stået bag det blodige angreb på et julemarked i Strasbourg tirsdag aften, som kostede tre mennesker livet.

Og to gange er det lykkedes den formodede gerningsmand at flygte.

Det skriver flere franske medier - blandt andet Le Figaro.

Allerede tirsdag morgen skulle fransk politi have forsøgt at anholde manden, der indtil videre ikke er officielt identificeret. Årsagen var ifølge Le Figaro, at han mistænkes for at have været involveret i et røveri og et drabsforsøg.

Men da betjentene mødte op på hans adresse, var han ingen steder at se. I stedet skulle man angiveligt at have fundet sprængstoffer i hans lejlighed.

Da fransk politi fik ham opsporet kort før klokken 20 lokal tid ved julemarkedet i Strasbourg, åbnede han ild.

Ikke mod betjentene. Men mod helt almindelige mennesker, der gik på pladsen.

Det fortæller en talsmand for det franske militær, Patrik Steiger, til nyhedsbureauet AP.

I en udtalelse fortæller den franske indenrigsminister Christophe Castaner, at gerningsmanden åbnede ild tre forskellige steder i byen, før det lykkedes ham at flygte fra stedet med livet i behold.

»Han kæmpede to gange med vores sikkerhedsstyrker,« siger Christophe Castaner ifølge Guardian i udtalelsen.

Tidligt onsdag morgen meldes gerningsmanden fortsat at være på fri fod, og en større menneskejagt er derfor i gang for at finde ham.

Mere end 350 politifolk og flere helikoptere deltager i eftersøgningen.

Selvom den formodede gerningsmanden ikke er officielt identificeret endnu, er der kommet flere detaljer frem om ham.

Ifølge Reuters skulle manden være 29 år og have været i fransk politis søgelys igennem længere tid som en formodet trussel mod den offentlige sikkerhed, og han skulle have været på fransk politis overvågningsliste over mulige ekstremister.

De franske myndigheder har endnu ikke udtalt sig om et muligt motiv bag det blodige angreb.

Mindst tre personer meldes at have mistet livet, da gerningsmanden åbnede ild mod menneskemængden ved julemarkedet. Derudover blev 12 andre såret. Af dem skulle seks være alvorligt såret.