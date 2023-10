12 timer efter det blodige terrorangreb i Bruxelles, hvor to svenske fodboldfans mistede livet, har belgisk politi skudt den formodede gerningsmand.

Nu viser det sig, at han har siddet fængslet i Sverige.

Det bekræfter den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, ifølge Sveriges Radio Ekot. Det skriver TT og Aftonbladet.

Den formodede gerningsmand gik specifik efter svenskerne på grund af deres nationalitet, lød det fra de belgiske myndigheder kort efter angrebet.

Desuden har han opholdt sig i landet under andet navn. Manden har aldrig haft opholdstilladelse i Sverige.

Manden ankom til den italienske ø Lampedusa i 2011, siger en italiensk regeringskilde tirsdag ifølge Reuters.

Han opholdt sig ulovligt i Sverige mellem 2012 og 2014, og det er på et tidspunkt i denne periode, at han sad i et svensk fængsel.

Ifølge den belgiske avis Het Laatste Nieuws kom Abdesalem Lassoue til Belgien i november måned 2019, hvor han søgte asyl.

I oktober måned 2020 blev hans asylansøgning afvist. Siden forsvandt han og skulle have levet illegalt i den store forstad Schaerbeek.

The Brussels Times skriver, at han i Tunesien har været anklaget for terrorhandlinger.