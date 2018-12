Mistænkt er på fransk politis liste over mulige ekstremister. Tirsdag skød og dræbte han fire i Strasbourg.

Den 29-årige mand, der er mistænkt for at have dræbt fire og såret 12 på et julemarked i Strasbourg, har været i fransk politis søgelys igennem længere tid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den mistænkte gerningsmand skulle ifølge Frankrigs indenrigsministerium have været på den såkaldte Sûreté de l'Éta-liste, fransk politis overvågningsliste over mulige ekstremister, der udgør en trussel mod statssikkerheden.

Stephane Morisse, talsmand for fransk politi, bekræfter natten til onsdag, at myndighederne tirsdag morgen var mødt op på den mistænktes adresse for at anholde ham, men at boligen var tom.

Politiet ransagede boligen og fandt spor efter sprængstoffer, siger talsmanden til nyhedsbureauet AP.

Skyderiet nær julemarkedet, der er et af Strasbourgs største turistmæssige trækplastre, begyndte klokken otte tirsdag aften, da en gerningsmand åbnede ild mod de intetanende markedsgængere på rue des Orfèvres, der ligger lige ved markedet.

Vidner beskriver til en række medier den forvirring og efterfølgende panik, der opstod i kølvandet på de indledende skud. Natten til onsdag bekræfter Strasbourgs borgmester Roland Ries, at fire er døde. 12 er såret, heraf seks alvorligt.

- Der lød skud, og folk løb i alle retninger. Det varede i cirka ti minutter, fortæller en butiksansat til den franske tv-station BFM TV.

Kort efter de første meldinger om skud ankom franske sikkerhedsstyrker til rue des Orfèvres og kom i en skudveksling med gerningsmanden, der angiveligt skulle være blevet såret, men formåede at flygte. Gerningsmanden er natten til onsdag stadig på fri fod.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet og indenrigsministeriet opfordrer alle borgere i Strasbourg til at blive indendøre.

- En alvorlig hændelse mod den offentlige sikkerhed finder sted i Strasbourg. Indbyggere bedes blive hjemme. Yderligere instruktioner følger, skriver ministeriet på Twitter.

Den franske præsident Emmanuel Macrons kontor oplyser, at han løbende bliver holdt opdateret om situationen. Den franske indenrigsminister er samtidig blevet sendt til Strasbourg.

Den franske anklager for antiterrorisme oplyser, at der er blevet åbnet en undersøgelse af skyderiet, der efterforskes som mulig terror.

/ritzau/