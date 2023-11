Pludselig dukkede et billede af manden, der ellers skulle have været død i mere end ni år, op på en skærm bag den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant.

Han blev ikke nævnt med et ord.

Men beskeden var ikke til at tage fejl: Mohammed Sinwar er på Israels liste over de mest eftersøgte Hamas-tilknyttede palæstinensere.

Selvom han altså officielt har været død siden sommeren 2014.

Den israelske forsvarsminister foran skærmbilledet med Sinwar-brødrene, Mohammed (tv.) og Yahya, for få dage siden.

Dengang frigav Hamas endda et billede af Mohammed Sinwar liggende på et blodplettet klæde som bevis for, at han skulle være død.

Tilsyneladende var der tale om et nøje tilrettelagt fupnummer.

For kilder tæt på de israelske efterretningstjenester siger til Telegraph, at han ikke bare er sprællevende – han var »100 procent sikkert« en af hjernerne bag Hamas blodig angreb i Israel 7. oktober.

Og det ved israelsk militær.

Det skulle være det, forsvarsminister Yoav Gallant stille antydede under et pressemøde forleden, hvor han viste et billede af hver de to Sinwar-brødre uden yderligere bemærkninger.

Storebror Yahya Sinwar er således også blandt de mest eftersøgte som daglig leder af Hamas i Gaza og er også blevet udpeget som bagmand for terrorangrebet for lige over en måned siden.

Nu er lillebror Mohammed Sinwar altså i samme selskab.

»Han er cirka nummer syv på listen over de mest eftersøgte på samme niveau som Mohammed Deif, Marwan Issa og Tawfiq Abu Naim,« siger en tidligere Mossad-chef til mediet:

Yahya Sinwar er blandt de personer, der er allermest eftersøgte af Israel. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix

»Han er en vigtig figur, og han er helt sikkert stadig i live.«

Ifølge Telegraph skulle Mohammed Sinwar således i årevis have levet i de kilometerlange Hamas-tunneler under Gaza.

Gemt af vejen. Uigenkendelig for de fleste. Og ikke set offentligt siden.

Også den uafhængige israelske efterretningsanalytiker Ronen Solomon siger til mediet, at han er overbevist om, at den yngste Sinwar-bror stadig er i live.

Sådan så Mohammed Sinwar ud på det billede, der blev vist frem forleden.

Hans død blev iscenesat for at beskytte ham som en af Hamas 'skyggeledere', lyder vurderingen.

I forhold til angrebet i Israel 7. oktober er det ikke mindst værd at nævne de områder, som Mohammed Sinwar tidligere har gjort sig bemærket indenfor.

»Hans specialitet er infiltration af grænsen og kidnapninger som middel til at få frigivet fanger,« siger Ronen Solomon.

Således spillede han en nøglerolle, da storebroren Yahya Sinwar i 2011 blev frigivet efter mange års fængsel i Israel i en højtprofileret fangeudveksling med en tilfangetaget israelsk soldat.

Israelsk militær har for nylig sagt, at Gaza-lederen i dag lever isoleret i sin bunker i Gaza som resultat af de israelske fremrykninger.

På den led kan Mohammed Sinwar igen få en nøglerolle ved at redde sin storebror.

»Det menes, at han har fået overdraget opgaven med at stå for sin brors Yahyas sikkerhed – og flugt via grænseovergang i Rafah, hvis de skulle blive nødvendigt,« siger Ronen Solomon.