Russisk nyhedsbureau skriver, at oprørsleder blev dræbt i café i byen Donetsk i Østukraine.

Moskva. Aleksander Sakhartjenko, leder for prorussiske oprørere i det østlige Ukraine, er dræbt ved et formodet bombeattentat

Det oplyser russiske medier.

Eksplosionen skete i en café i byen Donetsk. Det skriver nyhedsbureauet Interfax. En kilde i oprørsregeringen citeres for oplysningen.

Et nyhedsbureau i Donetsk bekræfter på sin hjemmeside, at Sakhartjenko er død ved eksplosionen. Det er "et resultatet af en terrorhandling", hedder det.

Sakhartjenko havde siden 2014 været leder for den selvudråbte oprørsrepublik i Donetsk-regionen. Hans styre blev støttet fra Rusland med politiske og militære midler.

2014 var også det år, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

En talskvinden for det russiske udenrigsministerium siger, at Sakhartjenkos død viser, at den ukrainske regering har valgt at føre en "blodig kamp", skriver Reuters.

/ritzau/