Zahran Hashim menes at være blevet dræbt under bombningen af hotellet Shangri-La 21. april.

Den formodede leder bag bombeangrebene i Sri Lanka er død.

Det oplyser Sri Lankas præsident fredag.

- Efterretningstjenesterne fortæller, at Zahran Hashim blev dræbt under angrebet på hotel Shangri-La, siger præsident Maithripala Sirisena på et pressemøde.

Han fortæller, at Hashim var en af de to selvmordsbombere, der angreb hotellet, hvor tre danske børn døde.

Præsidenten oplyser, at man kan bekræfte identiteten på gerningsmændene på baggrund af overvågningsbilleder.

Hashim figurerede på en overvågningsvideo, som Islamisk Stat offentliggjorde, da gruppen tog skylden for bombeangrebene.

Det srilankanske politi har været på jagt efter Hashim, efter at regeringen nævnte den islamiske gruppe National Thowheeth Jama'ath som sin primære mistænkte for angrebene.

Over 250 mennesker blev dræbt under angrebene i Sri Lanka påskedag 21. april. Bomberne ramte tre kirker og tre hoteller.

Flere muslimske ledere havde advaret srilankanske myndigheder om, at Hashims synspunkter og opførsel var ekstrem.

