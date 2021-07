Haitis politichef siger, at de personer, som begik drabet på landets præsident, er pågrebet. Nu går myndighederne efter at finde dem, der planlagde angrebet, skriver Reuters.

Mathias Pierre, der er Haitis minister for valg, har ifølge Washington Post sagt, at én af de anholdte er amerikansk statsborger. Derudover menes mindst yderligere en af de anholdte at være haitiansk amerikaner.

Haitis præsident, Jovenel Moïse, blev natten til onsdag skudt og dræbt, efter en gruppe personer tiltvang sig adgang til hans hjem.

Umiddelbart et døgn senere lød meldingen fra landets regering, at flere af de personer, som formodes at stå bag drabet, var blevet anholdt eller dræbt.

Det haitiske politi foran præsident Jovenel Moises private hjem efter attentatet. Foto: VALERIE BAERISWYL

Konkret mistede fire af de mistænke livet i forbindelse med en politiaktion i hovedstaden Port-au-Prince natten til torsdag.

To blev anholdt i forbindelse med aktionen, der også involverede tre politimænd, der blev taget som gidsler. Disse blev befriet.

Som følge af drabet har Haitis fungerende premierminister, Claude Joseph, erklæret landet i krisetilstand i to uger efter et møde i Haitis regering.

Mødet blev afholdt, fordi der efter drabet på præsidenten ifølge Reuters herskede tvivl om, hvem der reelt styrede landet.

Adskillige borgere er mødt op ved politistationen i Petionville, hvor de formodede gerningsmænd sidder fængslet. Foto: VALERIE BAERISWYL

Præsidentens hustru er i kritisk tilstand og er fløjet til Miami i USA for at få behandling. Det oplyser Bocchit Edmond, der er den haitianske ambassadør i USA.

Denne beretter ligeledes om videomateriale fra gerningsstedet, der viser, at de personer, der stod bag angrebet, har udgivet sig for at være agenter fra narkoenheden under det amerikanske politi (DEA).

Det amerikanske udenrigsministerium har afvist, at der skulle være tale om DEA-agenter. Myndighederne i Haiti har ikke offentliggjort videomaterialet, men flere medier har løbende delt videoer fra natten til onsdag.

Blandt andet en, hvor man kan se tungt bevæbnede vagter på en mørk gade, og en lyskegle der flygtigt fanger dét, der ser ud til at være en person, der ligger bagbundet på maven. Læs om det her.