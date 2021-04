Portugals premierminister har planlagt godkendelsesdatoer for de store investeringsplaner i EU-landene.

De største EU-lande har i denne uge indsendt deres planer for, hvordan de vil bruge milliarder af euro fra en stor genopretningsfond i EU.

Det er godt, men det er også på høje tid, lyder det fra Portugal, som i dette halvår har formandskabet i unionen.

- Vi kan ikke spilde mere tid. Vi må sætte gang i genopretningen, skriver den portugisiske premierminister, Antonio Costa, på Twitter.

Formandskabet planlægger ifølge Costa, at finansministrene i EU på et møde 18. juni kan godkende de første nationale planer. Godkendes de, vil 13 procent af pengene til medlemslandet kunne udbetales i startpenge.

Han tilføjer, at formandskabet er parat til at indkalde til et ekstraordinært finansministermøde i sidste uge af juni for at godkende flere planer.

EU-Kommissionen har torsdag bekræftet modtagelsen af en plan fra Frankrig. Dermed har Kommissionen planer fra Frankrig, Tyskland, Grækenland og Portugal.

23 EU-lande mangler altså fortsat at indsende planer, selv om flere lande har beklaget sig over, at de har brug for de penge her og nu.

EU-landene vedtog i forbindelse med forhandlingerne sidste sommer om det næste langtidsbudget en historisk genopretningspakke, der skal løfte økonomierne i EU ud af den krise, som pandemien har medført.

Genopretningsfonden, som er del af programmet NextGenerationEU, er på i alt 672,5 milliarder euro. Det er 5000 milliarder danske kroner.

Af det beløb er 2324 milliarder kroner tilskud. Resten er lån.

Centralt i genopretningsplanen er den grønne og digitale omstilling. Mindst 37 procent af investeringerne skal gå til klimatiltag. Og 20 procent til digital omstilling. Er de mål ikke opfyldt, kan planerne ikke godkendes.

EU-Kommissionen er allerede i dialog med medlemslandene om deres planer, også selv om de ikke officielt har indsendt dem.

Når de er indsendt, skal de nærstuderes og vurderes på baggrund af 11 kriterier, som EU-landene er blevet enige om.

EU-Kommissionen har sat 30. april som frist for indlevering af planer fra medlemslandene.

Det er dog ikke en skarp deadline, har Kommissionen sagt, og det forventes, at mange planer først vil blive klar i løbet af maj.

Når EU-Kommissionen har givet grønt lys, har EU-landene fire uger til at godkende dem. Det er det, som Costa har lagt en plan for med møderne i juni.

/ritzau/