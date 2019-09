En ny debat og afstemning om parlamentsvalg vil finde sted mandag, oplyser Underhusets leder.

Formanden for det britiske parlaments Underhus, Jacob Rees-Mogg, som er en af de mest markante konservative brexit-forkæmpere, siger, at parlamentet igen mandag vil debattere og stemme om et snarligt parlamentsvalg.

Michael Gove, som er med i den konservative britiske regerings indercirkel, fastslår samtidig, at premierminister Boris Johnson ikke har nogen hensigt om at træde tilbage.

Udtalelserne kommer, efter at andre talsmænd for premierminister Boris Johnson havde gjort det klart, at regeringschefen vil gå i offensiven mod oppositionslederen Jeremy Corbyn og beskylde ham for "fejt at fornærme demokratiet ved ikke at støtte et parlamentsvalg".

Regeringskilder har sagt, at Boris Johnson anser torsdag for at være den første dag i en valgkamp.

Den liberaldemokratiske leder, Jo Swinson, siger, at hun venter at se Boris Johnson blive ved med at presse på for et brexit uden aftale trods ny lovgivning, som ventes at blive endelig klar i denne uge.

Lederen af Brexitpartiet, Nigel Farage, har advaret om, at Johnson ikke vil kunne vinde et valg, hvis han ikke har støtte fra Brexitpartiet.

Det vakte torsdag stor opsigt, at Boris Johnsons bror, Jo, meddelte, at han træder tilbage fra sin viceministerpost. Han forlader også parlamentet på grund af "en konflikt mellem familieloyalitet og hensynet til nationale interesser".

- Det har været en ære at repræsentere Orpington gennem ni år, lige som det har været en ære at tjene som minister i år under tre premierministre, siger Jo Johnson.

- Jeg har i de seneste uger været splittet mellem familieloyalitet og de nationale interesser. Det er en uløselig konflikt, og tiden er inde til, at andre tager over efter mig som parlamentsmedlem og minister, siger han.

I en erklæring fra premierministeren hedder det, at han både som bror og premierminister har forståelse for Jo Johnsons beslutning.

Boris Johnson udpegede i juli sin bror til viceministerposten i det britiske departement for handel, energi og industri.

/ritzau/Reuters