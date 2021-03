1. april kan forlystelsesparker, udendørs stations og sportsbaner genåbne i begrænset omfang i Californien.

Disneyland og andre forlystelsesparker i Californien har fredag fået lov til at genåbne med reduceret kapacitet 1. april efter knap et års nedlukning som følge af coronapandemien.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i den amerikanske delstat.

Kapaciteten i de forskellige forlystelsesparker vil til at starte med være begrænset til mellem 15 og 35 procent.

Mundbind og andre smittereducerende tiltag vil også være påkrævet, ligesom der indledningsvist kun vil blive åbnet for borgere i Californien.

1. april vil udendørs stadioner og baseballbaner også få lov at genåbne med reduceret kapacitet, oplyser myndighederne.

Udmeldingen kommer efter en længere periode, hvor antallet af nye smittetilfælde og hospitalsindlæggelser har været nedadgående i delstaten og resten af USA.

Ken Potrock, der er direktør for Disneyland Resort, siger om beslutningen, at "tusindvis nu kan vende tilbage til arbejdet til stor hjælp for omkringliggende virksomheder og hele vores lokalsamfund".

- Vi kan næsten ikke vente med at byde vores gæster velkommen tilbage, tilføjer han.

/ritzau/Reuters