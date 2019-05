En forlystelsespark i den sydamerikanske stat Tennessee åbner fredag en noget bizar attraktion, der skal tiltrække gæster til parken.

Forlystelsesparken med navnet 'National Enquirer Live!' har simpelthen besluttet sig for at gendanne prinsesse Dianas tragiske død, så parkens gæster kan opleve dødsulykken på nærmeste hold. Det skriver flere udenlandske medier - blandt andet LA Times.

Parken fremviser en lang række udstillinger, som tabloidpressen har skrevet gennem årene, og den morbide Diana-attraktion fungerer på den måde, at gæster betaler - hvad der svarer til - 170 danske kroner for at få lov til at se en direkte 3D-gengivelse af bilulykken i Paris.

»Man kan se bygningerne i Paris, og man kan se den rute, hun kørte, da hun forlod Hotel Ritz med pressen, der jagtede hende, fortæller manden bag forlystelsesparken, Robin Turner, og fortsætter:

»Og så kan man se det lysglimt, som, vi tror, blindede chaufføren samt opleve, hvordan selve ulykken skete.«

36-årige prinsesse Diana døde på bagsædet af en Mercedes Benz i 1997. Ved hendes side sad hendes egyptiske kæreste Dodi al Fayed, som også mistede livet. Det samme gjorde chaufføren Henri Paul.

Tragedien rystede nærmest hele verden, men det ser altså ikke ud til at afholde forlystelsesparken fra at tjene penge på ulykken. Robin Turner påstår dog, at prinsessens død bliver håndteret yderst forsigtigt.

»Der er ikke noget blod. Der er slet ikke sådan noget. Man ser bilulykken gennem en computeranimation. Det er ikke skamløst på nogen måde,« siger Robin Turner.

ARKIVFOTO af Prinsesse Diana fra 1996. Foto: POOL Vis mere ARKIVFOTO af Prinsesse Diana fra 1996. Foto: POOL

På trods af denne udtalelse bliver de betalende gæster dog opfordret til at deltage i forskellige konspirationsteorier - såsom om prinsesse Diana blev myrdet af den britiske specialstyrke. Til slut bliver der angiveligt så stemt om, hvem, gæsterne tror, stod bag hendes død.

»Det er for at skabe opmærksomhed omkring de forskellige teorier, som Enquirer (amerikansk tabloid-medie, red.) har skrevet om gennem årene,« siger Robin Turner.

Robin Turner påpeger endvidere, at han håber, at prinsesses Dianas to sønner, prins William og prins Harry, ikke har noget imod hans nye attraktion.

Den royale familie har afvist at kommentere den makabre attraktion.