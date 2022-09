Lyt til artiklen

En helt særlig ordre skal angiveligt være blevet udstedt af den russiske militærkommando.

Sådan forlyder det fra en fremtrædende russisk militærblogger – og hvis det står til troende, er det bemærkelsesværdiget af to grunde.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), som løbende har fulgt udviklingen i krigen i Ukraine, i sin seneste analyse af situationen.

Af den fremgår det, at en prominent russisk militærblogger – som ikke navngives – skal have hævdet, at den russiske kommando i sidste uge udstedte en såkaldt 'no retreat'-ordre for alle enheder, der lige nu tjener i Donbas-området.

Altså en ordre om, at de ikke må trække sig tilbage:

»De (den russiske kommando, red.) kræver, at de russiske styrker, der opererer langs den akse, holder deres positioner, uanset hvordan situationen udfolder sig foran dem,« lyder det i analysen, som refererer til oplysninger fra den russiske militærblogger.

»Denne ordre vil være bemærkelsesværdig på to måder, hvis meldingen er korrekt,« lyder det videre.

For det først vil det være bemærkelsesværdigt, idet Donbas-området ifølge ISW er det eneste sted i Ukraine, hvor de russiske styrker fortsat forsøger sig med offensive operationer.

»Der har været sporadiske rapporter om begrænsede ukrainske modangreb, men ingen beviser for, at Ukraine forbereder en storstilet modoffensiv operation i dette område,« oplyses det:

»Ordren antyder, at det russiske militær kan frygte en ukrainsk modoffensiv rettet mod deres sidste offensive indsats.«

For det andet vil det være bemærkelsesværdiget – såfremt det passer - da det ifølge ISW i så fald 'viser en dyb mistillid' til kampevnerne hos de enheder, som ordren vedrører.

»I modsætning til den tilsyneladende større tillid, de russiske chefer har til enhederne i den vestlige Kherson-region, hvor fornuftige bestræbelser på at gennemføre en kontrolleret tilbagetrækning ser ud til at sejre,« lyder det fra tænketanken.