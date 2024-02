Et form for rumbaseret atomvåben.

Det skal Kreml angiveligt være i gang med at udvikle – og hvis det passer, kan det være grobund for stor bekymring. Af flere årsager.

Det var tidligere denne uge, at en række amerikanske medier kunne berette om, at Mike Turner – som er medlem af Repræsentanternes Hus og formand for husets efterretningskomité – havde udsendt en udtalelse, der var både atypisk og lettere kryptisk.

I udtalelsen blev der advaret om en »alvorlig national sikkerhedstrussel«.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, fotograferet 15. februar. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

To kilder fortalte samme dag til ABC News at efterretningen – ifølge dem – handlede om, at Rusland ønsker at udstationere et form for atomvåben i verdensrummet.

Dog ikke med det formål at kunne smide atomvåben ned på jorden, men snarere for eventuelt at bruge det mod satellitter, lød det:

»Det er meget bekymrende og meget ømtåleligt,« forklarede en af kilderne dengang til det amerikanske medie.

På et pressemøde torsdag oplyste John Kirby, der er sikkerhedstalsmand i Det Hvide Hus, at den trussel mod den nationale sikkerhed, som var kommet frem dagen forinden, netop handlede om Ruslands anti-satellitkapacitet.

Kilder har også til The New York Times fortalt, at sagen skulle dreje sig om et rumbaseret atomvåben, der skal kunne slå satellitter ud. Tre kilder, der ligeledes hævder at have kendskab til sagen, har også fortalt til NBC News, at Rusland skal være ved at udvikle et rumbaseret atomvåben, der er designet til at ramme amerikanske satellitter.

Ifølge kilderne er det omtalte våben dog endnu ikke operationelt.

Det samme fortalte USAs udenrigsminister, Antony Blinken, ifølge Reuters torsdag under et besøg i Tirana i Albanien:

»Dette er ikke en aktiv kapacitet, men det er en potentiel kapacitet, som vi tager meget, meget alvorligt. Og jeg forventer, at vi har mere at sige snart, faktisk meget snart, så hold øje med det,« sagde han ifølge nyhedsbureauet til de fremmødte journalister.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, har kaldt Washingtons advarsel for et forsøg på at få Kongressen til at godkende flere penge til Ukraine. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

En af de helt store ubekendte faktorer – i hvert fald i offentligheden – er, om det formodede rumbaserede atomvåben kan være et atomvåben i ordets helt klassiske forstand, eller om der kan være tale om en atomdrevet satellit med elektroniske våben, som kan forårsage kaos på Jorden ved at lamme satellitter, der styrer alt fra vejrudsigter og telefonsamtaler til krige og den globale økonomi.

Sidstnævnte hælder en del eksperter til, skriver NBC News.

For hvis der er tale om førstnævnte – reelle atombomber i rummet – vil det også være en overtrædelse af FNs traktat fra 1967 om det ydre rum.

En af dens klausuler lyder, at lande ikke må »placere atomvåben eller andre masseødelæggelsesvåben i kredsløb eller på himmellegemer eller stationere dem i det ydre rum på nogen anden måde«.

Selvom der dermed er meget, der endnu ikke vides om det potentielle våben, som Rusland – angiveligt – skal være ved at udvikle, har det allerede ført til en vis bekymring.

Blandt andet har Heather Williams, der er direktør ved Center for Strategic and International Studies, til Sky News fortalt, at det kan betyde flere ting, hvis Rusland benytter sig af et sådant våben i rummet:

»Hvis det blev brugt i rummet, ville det udslette alle de satellitter, der var inden for dets rækkevidde,« siger hun.

»Det kunne omfatte kommunikationssatellitter og informationssatellitter. Vi er blevet så afhængige af dem til alt, hvad vi gør i vores liv, så det ville virkelig være forstyrrende,« tilføjer hun.

Til NBC News har Mariana Budjeryn, som er seniorforsker ved Project on Managing the Atom, som er en del af Harvard Kennedy School, også kaldt en eventuel udstationering af atomvåben i kredsløb for »et nyt eskalerende skridt fra Den Russiske Føderation, som allerede har smadret en masse våbenkontrolaftaler«.

En af de analytikere, der ikke tror, at den potentielle trussel er et atomsprænghoved i rummet, men derimod snarere en kraftig enhed, der kræver atomenergi for at udføre en række angreb mod satellitter, er Daryl Kimball, administrerende direktør for interessegruppen Arms Control Association:

»At Rusland er ved at udvikle et system, der drives af en nuklear kilde ... og som har kapacitet til elektronisk krigsførelse, når det er i kredsløb, er mere sandsynligt end teorien om, at Rusland er ved at udvikle et våben, der bærer et nukleart sprænghoved,« fortalte han torsdag til Reuters.

På sin side har Kreml dog afvist sagen.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, ville ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag ikke kommentere selve indholdet af meldingerne, før Det Hvide Hus afslører detaljerne.

Men han hævdede, at Washingtons advarsel var et forsøg på at få Kongressen til at godkende flere penge til støtte til Ukraine.

»Det er indlysende, at Det Hvide Hus, med alle midler, forsøger at få Kongressen til at stemme om et lovforslag om at bevilge penge; det er indlysende,« sagde Peskov torsdag.

»Vi får se, hvilke tricks Det Hvide Hus vil bruge.«

Derudover har viceudenrigsminister Sergej Rjabkov, som er Moskvas talsmand for våbenkontrol, i Tass beskyldt USA for »ondsindet fabrikation«.

Der er dermed fortsat mange ubekendte i sagen om den potentielle rumplan.