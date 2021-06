Med egne skriver Donald Trump »som en gal« på »bogen over alle bøger« – spørgsmålet er, hvorvidt nogen overhovedet kommer til at læse de mange ord.

Indtil videre har de største forlag i USA alle afvist at ville røre den tidligere præsidents erindringer.

Det skriver Politico, der har været i kontakt med kilder hos de fem store forlag Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan Publishers og Simon & Schuster.

»Det vil blive svært at få en bog, der er faktuelt korrekt,« som en kilde fra et af forlagene siger det.

Donald Trump var præsident i USA fra 2017-21. Foto: Joyce N. BOGHOSIAN

Selv har Donald Trump for nylig været ude at påstå, at han har afvist tilbud fra »to af de største og mest prestigefyldte forlag«. Men fra førnævnte forlag lyder det til Politico, at de ikke har hørt om sådan et tilbud – og at de ikke vil røre et Trump-projekt.

Og det er på trods af, at det har været en årelang – og indbringende – tradition, at en tidligere præsident skriver og udgiver sine erindringer efter at forladt Det Hvide Hus. Hvilket Barack Obama eksempelvis har gjort for nylig.

Som Keith Urbahn, stifter af det litterære bureau Javelin, udtrykker det:

»Det er ligegyldigt, hvad fordelen ved en bogaftale med Trump eventuelt kunne være, for hovedpinen ved projektet vil mere end udligne det potentiale, et forlag ville kunne se,« siger han:

»En redaktør, der ville være modig nok til købe Trumps erindringer, kan se frem til et faktatjek-mareridt, en flugt fra andre forfattere og oprør blandt personalet.«

Som Washington Post tidligere har talt op, så fortalte Donald Trump i sine fireårige præsidentperiode usandheder hele 30.573 gange, men det er lige så meget hans rolle i stormen på Kongressen i januar, der har gjort ham uønsket i forlagsbranchen. Skriver Politico.

Tidligere på året annullerede forlaget Simon & Schuster eksempelvis en bogaftale med den republikanske politiker Josh Hawley, der er blevet beskyldt for at have opildnet demonstranterne. Samme forlag har dog lavet en bogaftale med Donald Trumps vicepræsident, Mike Pence – hvilket har udløst stor intern kritik.

Imens er Donald Trump fortrøstningsfuld i forhold til at se sine erindringer stå på boghylderne.

»Hvis min bog bliver den største af dem alle – og der er skrevet eller er ved at blive skrevet 39 bøger om mig – er der så virkelig nogen, der vil føle sig hævet over at kunne tjene en masse penge?« har Donald Trump sagt i en skriftlig udtalelse til Politico:

»Det er nogle af de største slyngler, der findes, der står i spidsen for de forlag. De har ingen moral, de ser kun på bundlinjen.«

Førnævnte Josh Hawley endte i øvrigt med at få sin bog udgivet på det lille højreorienterede forlag Regnery. Herfra lyder det kortfattet om en potentiel Trump-bog:

»Vi vil med glæde tale med præsident Trump, når han er klar til at udgive sin bog.«