Forlaget Chooseco LLC. anklager Netflix for at udnytte dets brand i markedsføringen af ny interaktiv film.

I december udgav streaminggiganten Netflix et nyt afsnit i den populære Black Mirror-serie.

Afsnittet "Bandersnatch" var lavet som en interaktiv film, hvor seeren undervejs kunne træffe valg for hovedpersonen med sin fjernbetjening.

Det amerikanske forlag Chooseco LLC. har solgt omkring 265 millioner bøger med interaktive fortællinger.

Det vil sige, at læseren påvirker historiernes udfald ved at træffe valg undervejs i læsningen.

Og ifølge avisen The Guardian mener forlaget, at Netflix har brugt dets brand i markedsføringen af "Bandersnatch" uden at få lov.

- Chooseco og Netflix indgik i lange forhandlinger, der løb over flere år, men Netflix fik ingen tilladelse, skriver forlaget i sit søgsmål.

Ud over uretmæssigt at have udnyttet forlagets lighed til at skabe opmærksomhed omkring filmen, anklager forlaget Netflix for at have skadet dets brand.

I alt mener Chooseco, at overtrædelserne er mindst 161 millioner kroner værd.

Netflix har ikke kommenteret sagen.

/ritzau/