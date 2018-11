Det er ganske vist på den anden side af kloden, men går du og mangler en hel by, kan landsbyen ved Lake Waitaki blive din for den nette sum af 11,7 millioner danske kroner.

Spøgelses-landsbyen ligger i New Zealand og blev bygget tilbage i 1930erne til de arbejdere, der skulle styre dammen i Lake Waitaki, skriver The Guardian.

Men da dammen blev automatiseret i 1989, flyttede arbejderne og deres familier fra byen, og siden da har den i flere perioder stået tom.

I begyndelsen var den ejet af den new zealandske stat, men de solgte den til privat side i 1991.

Landsbyen består af otte huse, en restaurant, ni garager og 14 hektar land. Foto: Trade Me Limited Vis mere Landsbyen består af otte huse, en restaurant, ni garager og 14 hektar land. Foto: Trade Me Limited

Siden da har landsbyen været igennem flere forskellige ejere, som har prøvet alt fra at genetablere landsbyen med beboere til at gøre den til en vinfarm og turistmål. Men intet er lykkedes.

Det er ikke helt ligetil, hvis du er interesseret i landsbyen og ikke er newzealandsk statsborger.

Landet har ifølge CNN strammet dets regler for, hvem der kan købe boliger for at sænke de enorme huspriser, som landet oplever.

Dog kan købet lade sig gøre som dansker, hvis du er villig til at flytte om på den anden side af jorden og have New Zealand som din faste bopæl i mindst 183 dage hvert år, skriver The Guardian.