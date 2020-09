For få dage siden var Michael Mikkelsen gruppeformand i Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Syddjurs Kommune.

Nu forlader han partiet efter et trekantsdrama – og han smækker med døren.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Dansk Folkepartis to øvrige medlemmer af byrådet – Grethe Møgelvang og Laila Sortland – stillede fredag et mistillidsvotum til deres gruppeformand.

Det fik Michael Mikkelsen til at melde sig ud af Dansk Folkeparti og lange ud efter sine tidligere partifæller.

»Jeg har arbejdet konstruktivt, det må jeg sige. Jeg synes jo, det er de to andre, der ødelægger det for mig,« siger Michael Mikkelsen til TV 2 Østjylland.

End ikke DF-formand Kristian Thulesen Dahls forsøg på at skabe forsoning fik den detroniserede gruppeformand til at ændre sin beslutning.

Grethe Møgelvang er overrasket over, at Michael Mikkelsen er skredet fra partiet og fortæller til lokalmediet, at hun havde forventet, at han havde mere format.

Foreløbig bliver Michael Mikkelsen løsgænger i Syddjurs Kommunes byråd, men han overvejer, om han skal melde sig under fanerne hos et andet parti.

Det er ikke kun i Syddjurs, der er drama i kulissen hos Dansk Folkeparti. Formand Kristian Thulesen Dahl er en presset mand efter et skrækvalg og endnu dårligere meningsmålinger.

Ifølge B.T.'s politiske kommentator Henrik Qvortrup hænger formanden i en meget tynd tråd.

