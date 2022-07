Lyt til artiklen

Beboere i en række forstæder til Sydney skal forlade deres hjem.

Det er den benhårde melding fra myndighederne, efter det værste regnvejr i mere end 100 år har ramt landet.

Risikoen for oversvømmelser i bestemte områder i Australien er så stor, at en række beboere er flygtet fra hjemmet.

Det skriver flere medier heriblandt News.com.au.

EVACUATION ORDER Low lying parts of Woronora

NSW SES is directing residents and businesses within low lying parts of Woronora to evacuate now.

Go to https://t.co/BCnxAe6tsR for the complete evacuation order with exact locations affected and nearest evacuation centre. pic.twitter.com/GhJSyA1e79 — NSW SES (@NSWSES) July 2, 2022

I løbet af natten har beredskabet i Australien udstedt evakueringsordrer og advarsler for dele af områderne i Liverpool og Camden.

Der er også blevet oprettet evakueringscentre i Narellan og Canley Vale.

I de lavtliggende områder af Woronora i Sutherland Shire forventes det, at når oversvømmelserne når knap to meter ved Woronora-broen, vil forstaden blive afskåret.

Og oversvømmelserne kommer som en konsekvens af den store mængde nedbør, som har ramt landet – og det er ikke i småtingsafdelingen.

Bestemte regioner i Australien har fået én måneds nedbør på mindre end én dag, og der bliver slået vejrrekorder.

Ifølge Sky News Weather er der tale om den kraftigste regn siden 1904.