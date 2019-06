Danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland blev brutalt dræbt under en vandretur i Marokko kort før jul.

Under en retssag er der kommet uhyggelige detaljer frem om den terrorcelle, som stod bag drabene på de to unge, skandinaviske kvinder.

I alt 24 mænd sidder på anklagebænken i den marokkanske by Salé. De blev anholdt i kølvandet på terrordrabene i Atlas-bjergene den 17. december og er blandt andet anklaget for lovprisning af terror, stiftelse af en terrorcelle - og at forberede og begå terrorhandlinger.

Under et af retsmøderne afgav en af de anklagede en forklaring, der fik tilhørerne til at gyse.

Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland blev henholdsvis 24 og 28 år.

Hovedgerningsmanden bag de uhyggelige drab på Louisa og Marens, Abdesamad El Joud, har ved et tidligere retsmøde givet udtryk for, at han angrede sine handlinger.

Men det forholdt sig stik modsat, da 22-årige Said Taoufik blev stillet for en dommer den 14. juni.

Hans anger består tværtimod i, at han ikke havde fået ideen til at begå terror noget før, skriver den franske avis Le Monde, som var til stede under retsmødet.

»Vil du fortsætte med at bedrive Jihad (hellig krig, red.)?« spurgte dommeren.

Det er disse tre mænd, Rachid Afatti (tv.), Ouziad Younes (im.), and Ej Joud Abdessamad th.), der befik de grusomme drab på Louisa og Maren.

»Ja, selvfølgelig,« svarede Said Taoufik prompte, mens han sad på anklagebænken med krydsede arme.

Den tiltalte var en del af Marokkos militær i 2016.

I retten tøvede han ikke med at oplyse, at han ville have udført et terrorangreb mod militæret med de våben, han havde til rådighed på det tidspunkt, hvis han dengang havde haft samme overbevisning, som han har i dag.

Da dommeren spurgte, om han 'værdsatte', hvordan 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev henrettet, fik publikum kuldegysninger over svaret.

Hør hvad 'Vandmanden', der afslørede Louisa og Marias mordere sagde til B.T.'s udsendte i Marokko.

»Vi burde have dræbt mænd snarere end kvinder,« svarede Said Taoufik uden antydningen af anger i stemmen.

Også terrorangreb mod Marokkos militær og politi er noget, den anklagede blåstempler og billiger.

»Ja, for de er knyttet til det tyranniske regime,« sagde han med henvisning til den marokkanske stat.

Said Taoufiks iskolde reaktion i retten er ifølge Le Monde kendetegnende for mange af de 24 anklagede - som også tæller de fire mænd, der er hovedmistænkte for at have udført terrordrabene på Louisa og Maren eller at have været med til at planlægge dem.

Bistandsadvokaten for Louisa Vestager Jeppesens familie, Khalid El Fataoui, har samme opfattelse.

»Det er første gang, at jeg ser tiltalte på den måde, som ikke angrer. De står ved deres kriminelle handling, taler om den i detaljer og er stolt af den. De vil være martyrer. Det er terrormaskiner, som har tabt enhver form for menneskelighed,« siger Khalid El Fataoui, som var til stede i retten, til Jyllands-Posten.

Han oplyser til avisen, at der vil falde dom i sagen mod de 24 mænd på torsdag. Hvis dommen som forventet bliver appelleret, vil den endelige dom først falde til oktober.

Den norske avis VG har tidligere fået adgang til retsdokumenter, hvor de fire tiltalte for selve drabene i afhøringer har erkendt, at de har været med til at henrette de to unge, skandinaviske turister.