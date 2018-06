Der er muligvis døde op til flere tusinde mennesker i Storbritannien i en skandale, der involverer fejlagtige injektionssprøjter.

I weekenden er det kommet frem, at de sprøjter, der er blevet brugt, måske har ført til døden for nogle af de patienter, der var allermest sårbare.

Injektionssprøjterne var indhyllet i plastik og var designet sådan, at medicinen blev sprøjtet ind i patientens blod, uden at den blev manuelt betjent af en læge eller sygeplejerske. Det skriver news.com.au.

Nu har avisen Sunday Times fundet ud af, at injektionssprøjten har givet folk den forkerte mængde medicin. Problemet opstod blandt andet, når personalet fik fat i de forkerte sprøjter, hvilket kunne resultere i dødsfald.

Der var to typer sprøjter, og det var let at tage fejl af dem. En leverede medicinen over 24 timer - en anden gav medicinen på bare en time. Det betød, at nogle patienter blev pumpet fulde af medicin, som de skulle have i en periode på 24 timer - på bare 60 minutter.

Sygeplejerskerne var så forvirrede, at de brugte aluminiumsstrimler til at mærke injektionssprøjterne med.

Netop problemet med injektionssprøjterne blev hemmeligholdt af myndighederne, da de undersøgte en læge, der var mistænkt for at være skyld i mange patienters død.

Doktor Jane Barton - også kaldet doktor Opium - blev i sidste uge fundet skyldig i hundredvis af patienters død ved at udskrive morfinpræparater til dem, selv om de ikke trængte til dem.

Undersøgelsen viste, at doktor Barton simpelthen ignorerede problemet med injektionssprøjterne. Nogle kalder det for en af de største neddysninger i den nationale helbredsservices (NHS) historie.

Injektionssprøjterne blev til sidst forbudt i 2015. Det var 20 år efter, de første bekymringer var blevet fremsat.

I sagen mod doktor Jane Barton blev problemet ikke nævnt, da det ville have udløst en kæmpe kompensation og udløst en national skandale.