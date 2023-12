Det er et yderst barsk sted, som Ruslands fængslede oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, befinder sig på, siger flere af hans tilhængere.

Det er mandag kommet frem, at den 47-årige politiker sidder i en berygtet straffelejr i Sibirien nord for polarcirklen.

Navalny, der er en af de største kritikere af Ruslands præsident, Vladimir Putin, afsoner 19 års fængsel for blandt andet 'ekstremisme'. Han siger, at han er blevet fængslet, fordi han bliver set som en trussel blandt Ruslands politiske elite.

Både hans advokat og USAs regering har det meste af december været ubekendt med, hvor oppositionslederen befandt sig.

Mandag har Navalnyjs talsperson dog oplyst, at han sidder i den såkaldte IK-3-lejr, som ifølge Reuters anses for at være et af de hårdeste fængsler i Rusland.

Lejren blev ifølge Reuters grundlagt i 1960erne som en del af Ruslands omfattende Gulag-system, der bestod af sovjetiske koncentrationslejre.

»Forholdene er barske,« siger en af Navalnyjs rådgivere ved navn Leonid Volkov ifølge Reuters. Han bemærker, at stedet er meget koldt og præget af såkaldt permafrost.

Temperaturen i området ventes ifølge Reuters at nå ned på minus 28 grader i den kommende uge, skriver Reuters.

IK-3 skal være et af de mest nordlige og afsides kolonier i landet, oplyser direktøren for Navalnys antikorruptionsfond, Ivan Zjdanov, ifølge CNN.

»Det er meget svært at komme dertil, og der er ikke noget brevsystem«.

Zhdanov har delt et billede på X af det, som han hævder er Navaljnys motionsgård til vandreture i fængslet:

Прогулочный двор, в котором сейчас проходят прогулки Навального. Только сейчас полярная ночь и шапка из снега полностью закрывает крышу. pic.twitter.com/V1MQcY3Loj — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 25, 2023

En talsperson for Navalnyj, Kira Yarmysh, siger til Reuters, at man forsøger at »isolere Alexei og gøre det sværere at få adgang til ham.«

»De prøver at gøre hans liv så ulideligt, som det overhovedet kan blive.«

Navalnyj nægter alle anklager mod sig og kalder det russiske retssystem korrupt. Rusland kalder ham derimod en dømt kriminel.

Navalny siger, at han blev forgiftet i Sibirien i 2020. Den russiske regering nægter at have forsøgt at dræbe ham og siger, at der ikke er bevis for, at han er forgiftet med nervegas.

Hans tilhængere ser ham som Ruslands fremtidige leder, der en dag vil komme ud af fængslet. Det er dog uklart, hvor stor folkelig opbakning, han har i Rusland.

Landets myndigheder ser ham og hans tilhængere som ekstremister med forbindelse til USAs efterretningstjeneste, CIA.