Ifølge en embedsmand fra Det Hvide Hus er der enighed om en amerikansk hjælpepakke med milliardinvesteringer.

Forhandlere fra Trump-regeringen og amerikanske senatorer er enige om en stor økonomisk krisepakke i USA, der skal afbøde coronavirussets økonomiske effekter.

Det oplyser Eric Ueland, embedsmand i Det Hvide Hus, natten til onsdag lokal tid ifølge Reuters.

- Vi har en aftale, siger Ueland ifølge nyhedsbureauet efter flere dage med forhandlinger.

Hjælpepakken ventes at kunne blive på op mod 2000 milliarder dollar svarende til knap 14.000 milliarder kroner. Men detaljerne i aftalen står endnu ikke klar.

I løbet af de seneste 24 timer er en række mulige elementer i pakken ifølge CNN dog kommet frem.

Således kan der ifølge CNN være afsat omkring 250 milliarder dollar til direkte udbetalinger til individer og familier, 350 milliarder dollar til lån til små virksomheder, 250 milliarder dollar til arbejdsløshedsunderstøttelse og 500 milliarder dollar til lån til virksomheder i nød.

Senatet skal senere onsdag lokal tid stemme om den store hjælpepakke.

Det meddeler den republikanske flertalsleder Mitch McConnell, som bekræfter, at forhandlerne er nået til enighed.

- Endelig har vi en aftale, siger McConnell ifølge AFP og kalder det en enorm "investering i landet på niveau med under krigstid".

USA's finansminister, Steven Mnuchin, fortæller ifølge Reuters, at USA's præsident, Donald Trump, har i sinde at underskrive lovgivningspakken, hvis den bliver vedtaget i både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Pakken er to gange i løbet af de seneste dage blevet stemt ned i Senatet, og markederne reagerede en overgang med uro på, at forhandlingerne trak ud.

Men siden Senatet tirsdag lokal tid meldte ud, at pakken var tæt på at være i mål, har markederne verden over vist fremgang.

Kongressen har allerede vedtaget to væsentligt mindre lovgivningspakker med samme formål.

