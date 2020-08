Den afsatte præsident Keïta har det fint, siger forhandlingsleder Goodluck Jonathan under et besøg i Mali.

En vestafrikansk delegation er "meget håbefuld" efter et møde med Malis militærjunta og landets afsatte præsident lørdag.

Lederen af delegationen fra Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (Ecowas), den tidligere nigerianske præsident Goodluck Jonathan, siger, at den tilbageholdte præsident Ibrahim Boubacar Keïta har det godt.

- Vi så ham. Han har det helt fint, siger Goodluck Jonathan, der tidligere lørdag mødtes med de soldater, der tirsdag tog magten i landet ved et militærkup mod præsidenten, herunder oberst Assimi Goita.

Goita har erklæret sig selv for leder af en militærkomité ved navn Den Nationale Komité for Frelse af Folket, der er oprettet til at lede Mali efter kuppet.

Ifølge Goodluck Jonathan går forhandlingerne med soldaterne godt. Han siger, at han er "meget håbefuld".

Oprørssoldater væltede tirsdag præsident Keïta og regeringen i Mali. Kuppet er endnu et hårdt slag for landet, der i forvejen kæmper med et brutalt islamistisk oprør og en udbredt offentlig utilfredshed med regeringen.

Malis nabolande har opfordret soldaterne til at genindsætte præsident Ibrahim Boubacar Keïta.

Ecowas vil med sin delegation i Mali hjælpe med at "sikre en øjeblikkelig tilbagevenden til forfatningsmæssig orden".

Ecowas-kommissionschef Jean-Claude Kassi Brou sagde sent lørdag lokal tid, at drøftelserne finder sted i "en meget åben atmosfære".

- Vi mærkede et reelt ønske om at komme videre, sagde han.

- Vi håber at kunne færdiggøre alt inden mandag, tilføjede han.

Også talsmand for militærjuntaen Ismael Wague fortæller, at forhandlingerne går "rigtig godt".

Delegationen fra Ecowas besøgte også Kati-militærbasen uden for hovedstaden Bamako. Det var på denne base, at tirsdagens kup begyndte.

Præsident Ibrahim Boubacar Keïta, premierminister Boubou Cissé og andre højtstående regeringsmedlemmer har været tilbageholdt på basen siden kuppet.

/ritzau/AFP