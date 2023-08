En yderst rystende sag har ramt den lille australske by Leongatha, sydøst for Melbourne.

Måltidet blev serveret af 48-årige Erin Patterson, hvor de tidligere svigerforældre Don og Gail Patterson samt Gail Pattersons søster Heather Wilkinson, og hendes mand pastor Ian Wilkinson også var ved bordet.

Frokosten blev spist, og Gail, Heather, Don og Ian kørte hjem. Men få timer efter vurderede læger, at det ikke var muligt at redde Gail, Heather og Don, mens Ian ligger døden nær.

Og nu råber Erin Pattersons tidligere ægtefælle vagt i gevær.

Hendes tidligere ægtefælle, Simon Paterson, der næsten døde af en ukendt tarmsygdom sidste år, har nu afsløret, at han har 'mistanke om', at hun forsøgte at forgifte ham

Det skriver Sky News.

»Simon havde mistanke om, at han var blevet forgiftet af Erin. Der var tidspunkter, hvor han havde følt sig … lidt væk, og det faldt ofte sammen, når han tilbragte tid med hende,« fortalte en kilde tæt på familien til Herald Sun.

I et indlæg på sociale medier fra sidste år skrev Simon Patterson, at han »kollapsede derhjemme, og var derefter i kunstig koma i 16 dage, hvorigennem jeg havde tre nødoperationer primært på min tyndtarm, plus en yderligere planlagt operation,« skrev han.

Gail og Ian – to af dem, som deltog i frokosten Vis mere Gail og Ian – to af dem, som deltog i frokosten

»Min familie blev bedt om at komme og sige farvel til mig to gange, da jeg ikke forventedes at leve.«

Det tidligere par er nu separeret, men deres splittelse blev beskrevet som 'venskabelig'.

Erin Pattersons to børn var også til frokost, men fik et andet måltid end de andre.

Lægerne kunne konstatere, at det ikke var muligt at redde Gail, Heather og Don.

De døde i timerne efter. Ian er i kritisk tilstand, men har fået beskadiget sin lever i sådan en grad, at han skal have en transplantation.

Tilbage står spørgsmålet: Hvad er der sket? Og derfor er politiet inddraget i sagen.

Politiet vurderer – på baggrund af lægelige undersøgelser – at de fire personer har spist svampen amanita phalloides, på dansk kaldet en grøn fluesvamp.

'Grøn fluesvamp er dødelig giftig og må ikke spises. Svampen forårsager celledød i lever og nyrer med fatale lever- og nyreskader som følge', skriver Miljøstyrelsen om svampen.