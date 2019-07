Når du er på drømmerejsen i Caribien, så kan du ikke længere bare slappe af og nyde ferien.

Det er nemlig sådan, at dit liv kan være i fare på selv nogle af de flotteste og dyreste hoteller.

Det viser flere tilfælde den seneste tid, hvor personer er afgået ved døden efter at have drukket inficeret alkohol.

Den seneste melding kommer fra Costa Rica, hvor 19 personer er døde siden begyndelsen af juni på grund af, at de har indtaget alkohol, som er inficeret. Det skriver CNN.

Ministeriet i Costa Rica har nu reageret på problemet og konfiskeret 30.000 flasker alkohol, som man mistænker for at have forbudte stoffer i sig.

Det er primært methanol, som man finder i de inficerede flasker, og det er yderst giftigt at drikke, og man risikerer at blive blind eller ligefrem at dø. Man oplever det først nogle timer efter, man har indtaget det.

Snakken om forgiftet alkohol tog for alvor til for et par år siden, da den 20-årige amerikaner Abbey Connor døde, efter hende og hendes bror havde drukket alkohol i Mexico.

Det gjorde de på luksushotellet Iberostar Paraiso Del Mar i ferieparadiset Playa del Carmen.

Hendes bror overlevede, men efter nogle dage døde Abbey Connor. Hun blev fundet druknet i poolen på hotellet.

Hotellets ansatte serverede ifølge familiens advokat forgiftet alkohol til de to søskende.

»Vi har fremlagt, at hotellet vidste, at forurenet alkohol blev benyttet på hotellet gennem barområderne, og vi tror på det, og vi har fremlagt det i retssagen,« siger Gary Davidson ifølge Foxnews.

Den sag kører stadig, og nu kommer der altså den her nye historie fra Costa Rica med dødsfald.

Efter Abbey Connors dødsfald kom der andre historier frem om folk, der var blevet syge på lignende vis.

De mexicanske myndigheder lavede ransagninger 31 steder i området og beslaglagde omkring 375 liter alkohol, som var forgiftet.

Gary Davidson har påpeget, at problemet ofte er at finde på de store all-inclusive-hoteller, hvor folk kan drikke alkohol dagen lang.

Derfor ønsker hotellerne at skære ned på kvaliteten for at spare penge, og det er altså her, at inficeret alkohol kommer ind i billedet.

Det er dog ikke kun flere af de caribiske lande, der har det her problem. Ifølge CNN tilbage i februar var mindst 154 døde af forgiftet alkohol i Indien og mange flere var bragt til hospitalet.

Sundhedsorganisationen WHO melder, at methanolforgiftning er et stigende problem rundt omkring i verden.

Og det er et problem, som rækker ud over mange forskellige lande. Udover de føromtalte er også europæiske lande som Norge og Tjekkiet opmærksomme på det.

Der er tale om alt fra 20 til 800 tilfælde, og dødsraten er på 30 procent.