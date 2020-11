Ved hjælp af en særlig maskine fik Michael Knapinski iltet sit blod, mens hans hjerte var stoppet med at slå.

En amerikansk vandrer, der forfrossen blev reddet ud af Mount Rainier National Park sidste weekend, er i bedring efter 45 minutter uden en puls.

Det skriver Seattle Times mandag lokal tid.

Mount Rainier National Park er et højtbeliggende område med gletsjere i det nordvestlige hjørne af USA omkring den fortsat aktive, knap 4400 meter høje vulkan Mount Rainier.

Her blev Michael Knapinski fredag for omkring halvanden uge siden fanget i dårligt vejr på vej tilbage fra en vandretur.

En ven slog alarm, og efter over en dag på egen hånd i kulden blev Knapinski med helikoptere fundet og fløjet til hospitalet i kritisk tilstand.

Her stoppede hans hjerte med at slå, mens læger var i færd med at behandle ham.

Da det skete, blev Knapinski sluttet til en avanceret maskine, der kunne overtage lunge- og hjertefunktionen og ilte hans blod, samtidig med at den fjernede kuldioxid.

- Han kom tilbage fra de døde. Det er måske ikke helt medicinsk korrekt sagt, mens hans hjerte slog ikke i 45 minutter, siger lægen Saman Arbabi, der var med til genoplivningen, ifølge Seattle Times.

- Det er fantastisk.

Ifølge lægeholdet omkring Knapinski ventes han at komme sig. Vandreren har også udtalt sig til Seattle Times.

/ritzau/