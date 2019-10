Tyrkiets våbenhvile i Syrien løser ikke parternes konflikt her og nu, mener journalist og forfatter.

USA har indgået en aftale med Tyrkiet om fem døgns våbenhvile i det nordøstlige Syrien, hvor syriske kurdere trækker sig fra den såkaldte sikkerhedszone.

Tilbagetrækningen er til Tyrkiets fordel, mener journalist og forfatter Deniz Serinci, der selv har kurdisk baggrund.

- Begge parter har vundet, fordi der er indgået et kompromis. Men særligt tyrkerne har vundet, fordi de ville have kurdiske militser væk fra grænsen, som de får nu, siger Deniz Serinci.

Samtidig peger han på, at Tyrkiet også har vundet, i og med at USA har droppet de annoncerede økonomiske sanktioner mod Tyrkiet.

- Krigen har svækket kurderne. Den har skubbet dem mere sydpå væk fra grænsen. Men samtidig har kurderne også vundet mere sympati fra Vesten, siger Deniz Serinci.

Selv om de to parter har indgået en våbenhvile, mener forfatteren ikke, at de har begravet stridsøksen.

- Er konflikten løst? Overhoved ikke. Selv hvis våbenhvilen holder i måneder eller år, har du stadig en konflikt, der på ingen måde er løst, siger han.

Han begrunder det med, at Tyrkiet siden 2012 har afvist at acceptere et område, som Tyrkiet mener, er styret af PKK, Kurdistans Arbejderparti, der står på EU's terrorliste.

De syriske kurdere vil under tilbagetrækningen være under amerikansk overvågning for at undgå at blive beskudt af tyrkerne.

Deniz Serinci vurderer, at USA's præsident, Donald Trump, har følt sig presset til at indgå aftalen om våbenhvile med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Han har fået meget kritik internationalt for at lade kurderne i stikken, siger Deniz Serinci.

/ritzau/